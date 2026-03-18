Se perderán 90 millones de empleos por la IA, pero se ganarán otros 170 millones nuevos

De acuerdo a un estudio del Foro Económico Mundial, a causa de la Inteligencia Artificial, se estarán perdiendo 90 millones de empleos en los próximos cinco años, aunque por la misma se estarán generando otros 170 millones señaló Andrés Ponce de León.

El presidente del Comité de Inteligencia Artificial de Coparmex Nacional y CEO de Entropia AI, participó en la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste con el tema “Inteligencia Artificial Aplicada al Entorno Empresarial”.

TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno ha anunciado que reduciría el IEPS para mantener estable el precio final de la gasolina

Esto dijo, se dará entre 2025 a 2030 y la oportunidad más importante se tendrá en los empleos que se estarán generando, aunque añadió que los empleos que se perderán estarán en tareas repetitivas, mientras se abrirán nuevos caminos en supervisión de inteligencia artificial y gobernanza de inteligencia artificial.

Por lo pronto, en el caso de la adaptación de la inteligencia artificial en las empresas, comentó que es baja en comparación al potencial que tiene, pues son pocas las empresas que la están utilizando de manera importante en sus operaciones.

“Aunque ya todo mundo utiliza ChatGPT, Gemini o Cloud, el reto es incorporarla la adopción funcionalmente en la la operación de la empresa, no solo de manera esporádica”, indicó.

De acuerdo al último dato de los Censos Económicos del INEGI 2024, solo un 3% de las empresas están utilizando la IA, aunque los datos más recientes de adaptación personal, aún de personas trabajando en empresas, hablan de un 50 hasta 60%.

Sin embargo, añadió que este último dato debe de ponderarse en distintas métricas, toda vez que no es lo mismo utilizarlo de manera personal o a través de la empresa.

Asimismo de acuerdo a un estudio reciente de ChatGPT solamente un 3% a 5% de las personas pagan su suscripción, mientras que el resto lo utiliza de manera gratuita; cuando en el primero es donde se tienen los servicios más potentes.

Ponce de León indicó que la inteligencia artificial más que una reducción de costos, la oportunidad se presenta en elevar la productividad, toda vez que puede elevarse entre un 15 a 20%, sobre todo en el back office como son las áreas administrativas, la conciliación bancaria, los análisis de datos de las empresas, el marketing y en procesos muy repetitivos se empiezan a sistematizar.

Por lo pronto, el miedo al cambio es lo que genera que no tantas empresas utilicen la inteligencia artificial, debido a que gestionar un cambio estructural en una organización requiere muchos procesos, inversiones y incluso parar ciertos equipos para que se dediquen a esto y no a lo que suelen hacer en la empresa.

Indicó que entre los estados donde las empresas hacen uso de esta herramienta destacan la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Guadalajara; aunque también consideró que entre las ciudades Saltillo sería un muy buen ejemplo.

También destacó la importancia que tienen las universidades para formar a los jóvenes en inteligencia artificial, incluso añadió que incluso se tendrá que reconstruir desde cero el concepto de las universidades y de las preparatorias.

Finalmente en el caso de Coparmex comentó que cuentan con el proyecto Crece Mi Negocio, es una plataforma que cuentan con un motor de inteligencia artificial que se llama 29, mismo que está optimizado para ayudar a las empresas pequeñas y medianas con el uso de la inteligencia artificial.

Indicó que se hace un diagnóstico de la empresa y ayuda a construir una ruta de desarrollo y crecimiento, además de que permite conectarse con otros actores del ecosistema emprendedor.