Se reduce 1.16% superávit turístico tras 4 años con aumentos

Dinero
/ 11 noviembre 2025
    Se reduce 1.16% superávit turístico tras 4 años con aumentos
    El saldo superavitario del sector turismo de septiembre, por su monto, se convirtió en el más pequeño en 55 meses, dato que en febrero de 2021 fue de 583 millones de dólares. FOTO: REFORMA.

El País tuvo una captación de recursos por turismo de 25 mil 778 millones de dólares en dicho lapso y los egresos ascendieron a 9 mil 649 millones en enero-septiembre

CDMX .-Luego de cuatro años con crecimientos a tasa anual, el saldo del superávit de la balanza turística en México descendió 1.16 por ciento de enero a septiembre de 2025 a 16 mil 129 millones de dólares, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La actividad turística acrecentó sus ingresos en 6.23 por ciento anual en los primeros nueve meses del presente año, su menor tasa en un lustro, y los egresos subieron 21.41 por ciento.

Por la cantidad de personas, de enero a septiembre, los ingresos repuntaron 13.92 por ciento a tasa anual y los egresos 17.16 por ciento, con entradas de 70 millones 979 mil 383 y salidas de 56 millones 925 mil 561.

Solamente en septiembre, ingresaron al País 7 millones 279 mil 357 personas, un 15.99 por ciento más que en el mismo mes de 2024, y egresaron 6 millones 641 mil 155, esto es, 10.38 por ciento por arriba de lo reportado un año atrás.

En términos de valor, los flujos de divisas por turismo en septiembre sumaron 23 meses con incrementos anuales, al variar 3.11 por ciento a mil 844 millones de dólares.

Mientras tanto, los egresos se elevaron 18.76 por ciento anual a mil 163 millones de dólares.

De este modo, el superávit de la balanza turística se colocó en 681 millones de dólares en septiembre, lo que representó una contracción de 15.83 por ciento anual y su segunda baja al hilo.

Turismo
Economía
finanzas

México

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

