Se reduce 1.16% superávit turístico tras 4 años con aumentos

CDMX .-Luego de cuatro años con crecimientos a tasa anual, el saldo del superávit de la balanza turística en México descendió 1.16 por ciento de enero a septiembre de 2025 a 16 mil 129 millones de dólares, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La actividad turística acrecentó sus ingresos en 6.23 por ciento anual en los primeros nueve meses del presente año, su menor tasa en un lustro, y los egresos subieron 21.41 por ciento.

Por la cantidad de personas, de enero a septiembre, los ingresos repuntaron 13.92 por ciento a tasa anual y los egresos 17.16 por ciento, con entradas de 70 millones 979 mil 383 y salidas de 56 millones 925 mil 561.

Solamente en septiembre, ingresaron al País 7 millones 279 mil 357 personas, un 15.99 por ciento más que en el mismo mes de 2024, y egresaron 6 millones 641 mil 155, esto es, 10.38 por ciento por arriba de lo reportado un año atrás.

En términos de valor, los flujos de divisas por turismo en septiembre sumaron 23 meses con incrementos anuales, al variar 3.11 por ciento a mil 844 millones de dólares.

Mientras tanto, los egresos se elevaron 18.76 por ciento anual a mil 163 millones de dólares.

De este modo, el superávit de la balanza turística se colocó en 681 millones de dólares en septiembre, lo que representó una contracción de 15.83 por ciento anual y su segunda baja al hilo.