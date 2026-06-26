Se reducen 21% exportaciones a tasa anual de crudo en mayo y crecen a tasa mensual

Durante mayo pasado, el volumen de crudo exportado se ubicó en 616 mil barriles diarios, lo que presentó una caída de 21 por ciento, respecto a los 743 mil barriles diarios registrados en el mismo mes de 2025, según datos del Inegi.

Aunque representó un nivel superior al de 478 mil barriles diarios de abril de este año, refirió el organismo en un comunicado.