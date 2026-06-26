Se reducen 21% exportaciones a tasa anual de crudo en mayo y crecen a tasa mensual
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Mientras que en el quinto mes del año en curso, el valor total de las exportaciones de mercancías fue de 69 mil 544 millones de dólares
Durante mayo pasado, el volumen de crudo exportado se ubicó en 616 mil barriles diarios, lo que presentó una caída de 21 por ciento, respecto a los 743 mil barriles diarios registrados en el mismo mes de 2025, según datos del Inegi.
Aunque representó un nivel superior al de 478 mil barriles diarios de abril de este año, refirió el organismo en un comunicado.
https://vanguardia.com.mx/dinero/suben-exportaciones-de-mexico-25-pero-las-del-sector-automotriz-vuelven-a-caer-en-mayo-HE21706643
En términos de precio promedio y en mayo de 2026, la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 101.32 dólares por barril, cifra mayor en 6.33 dólares a la del mes previo y en 43.44 dólares a la de mayo de 2025.