Se reducen 21% exportaciones a tasa anual de crudo en mayo y crecen a tasa mensual

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Se reducen 21% exportaciones a tasa anual de crudo en mayo y crecen a tasa mensual
    El Inegi detalló que la reducción del superávit comercial, entre abril y mayo, se originó de un menor superávit de la balanza de productos no petroleros. VANGUARDIA

Mientras que en el quinto mes del año en curso, el valor total de las exportaciones de mercancías fue de 69 mil 544 millones de dólares

Durante mayo pasado, el volumen de crudo exportado se ubicó en 616 mil barriles diarios, lo que presentó una caída de 21 por ciento, respecto a los 743 mil barriles diarios registrados en el mismo mes de 2025, según datos del Inegi.

Aunque representó un nivel superior al de 478 mil barriles diarios de abril de este año, refirió el organismo en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/dinero/suben-exportaciones-de-mexico-25-pero-las-del-sector-automotriz-vuelven-a-caer-en-mayo-HE21706643

En términos de precio promedio y en mayo de 2026, la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 101.32 dólares por barril, cifra mayor en 6.33 dólares a la del mes previo y en 43.44 dólares a la de mayo de 2025.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sector Energético
Economía
Gasolina

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cuide sus datos

Cuide sus datos
true

El posible rompimiento de la alianza entre el CJNG y Los Chapitos
true

POLITICÓN: Con Pacto Coahuila, CTM y Canacintra cierran filas con el modelo de desarrollo de Manolo Jiménez
La pantalla gigante del Biblioparque Norte transmitirá partidos internacionales de fútbol como parte de las actividades del FUTFEST.

Invitan a vivir un fin de semana con música y futbol en el FutFest Saltillo
Autoridades estatales, municipales y representantes del ámbito cultural acompañaron la presentación de la obra en el marco del FINA 2026.

Saltillo revive Mundial de 1986 con libro de memoria gráfica en el FINA 2026
Uruguay buscará vencer a España en Guadalajara para mantener vivo su camino en el Mundial 2026.

Uruguay vs España: Guadalajara despide el Mundial 2026 con duelo clave
La frágil paz se puso a prueba el jueves cuando Irán atacó un buque de carga singapurense en el estrecho de Ormuz, que ha permanecido prácticamente cerrado desde la guerra, y amenazó con tomar nuevas medidas contra los “infractores” que no respetaran sus rutas.

Disidentes iraníes advierten a Trump que no le está dando al régimen una ‘victoria que nunca podría obtener en el campo de batalla’
Un hombre observa las viviendas expuestas de edificios enteros que colapsaron completamente, mientras se teme que la crisis política y económica agrave la recuperación.

Venezuela busca sobrevivientes, y un milagro, tras un devastador doblete sísmico