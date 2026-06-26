Suben exportaciones de México 25% pero las del sector automotriz vuelven a caer en mayo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Suben exportaciones de México 25% pero las del sector automotriz vuelven a caer en mayo
    La Balanza Comercial de Mercancías de México es un programa estadístico que realizan el SAT, Secretaría de Economía (SE), Banco de México y el Inegi. VANGUARDIA

Las exportaciones en el quinto mes de 2026 alcanzaron un valor de casi 70 mil mdd; despuntan sectores farmacéuticos y tecnológico como alternativa a las automotrices

Las exportaciones de bienes mexicanos aumentaron 25.4% a tasa anual en mayo de 2026, por un valor de 69 mil 544.5 millones de dólares (mdd), sin embargo, la venta hacia Estados Unidos (EU) del sector automotriz mexicano volvió a bajar 3.5% en términos anuales después de recuperarse en abril de las caídas consecutivas que este sector ha atravesado en 2026, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El director editorial del medio de comunicación El Financiero, Enrique Quintana, observó en Radio W “que nunca en mayo se había exportado tanto” desde México. También observó que las exportaciones manufactureras —que han padecido la imposición de aranceles por parte de EU— crecieron 25.1% con respecto a mayo de 2025, con un valor de 62 mil 990.1 mdd:

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-interesan-cuatro-empresas-texanas-en-invertir-en-el-gas-AN21689810

“Esto permite que haya lugares de la república mexicana, territorios donde ves una economía que va a otra velocidad. Nuevamente las zonas donde se asientan las grandes empresas exportadoras como el norte de la república: Tijuana, Juárez (Chihuahua), Saltillo, Monterrey (...) y también en el Bajío: León, Silao, Guanajuato”.

Quintana mencionó que, a pesar de que el sector automotriz sigue siendo crucial para la economía mexicana en su conjunto, otros sectores comienzan a despuntar: “por ejemplo, celulares, computadoras, bases para instalar chips; equipo médico y dispositivos médicos, productos farmacéuticos, son sectores que han despuntado y están reemplazando al sector del automóvil que por mucho tiempo fue el motor de la manufactura”, analizó el director editorial de El Financiero.

Las exportaciones de bienes automotrices cayeron en términos anuales, según lo reportado por el Inegi, 2.2% en mayo de 2026, alcanzando un valor de 15 mil 777.8 mdd.

EXPORTACIONES AUTOMOTRICES CAEN POR CUARTA OCASIÓN EN 2026

Las exportaciones hacia Estados Unidos de bienes automotrices cayeron a tasa anual 3.5%, después de que en abril se registrara un aumento de 5.8% en esta clase de exportaciones hacia el vecino país.

La venta de bienes del sector automotriz de México hacia EU de enero de 2026 cayeron anualmente 16.7%; en febrero, -8.7%; y en marzo, -3.4%.

Sin embargo, en promedio, EU concentra el 83% de las exportaciones mexicanas hacia el mercado internacional, manteniéndose el mismo nivel a lo largo de los primeros cinco meses de 2026.

IMPORTACIONES SUBEN 24% Y HAY SUPERÁVIT COMERCIAL

Por otro lado, las importaciones de mayo fueron de 67 mil 285 millones de dólares, aumentando 24% con respecto al mismo mes de 2025.

https://vanguardia.com.mx/dinero/crece-informalidad-laboral-y-alcanza-a-mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-ocupada-de-mexico-en-mayo-MC21678712

Se observó un superávit comercial de 2 mil 259.2 mdd en el quinto mes de 2026 debido a que se exportó más de lo que se importó por parte de México, informó el Inegi.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sector Automotriz
Economía
exportaciones

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI
Secretaría De Economía
Banxico

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
FIFA: Invadiendo la cancha

FIFA: Invadiendo la cancha
true

Qué hermoso eres feliz, México

true

POLITICÓN: Con Pacto Coahuila, CTM y Canacintra cierran filas con el modelo de desarrollo de Manolo Jiménez
Un incendio registrado durante la madrugada consumió al menos 12 vehículos que se encontraban en el exterior de un negocio de autopartes ubicado sobre el bulevar Otilio González, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Saltillo: voraz incendio consume al menos 12 autos en negocio de autopartes; investigan acto intencional
Tras notificarse el fallecimiento, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al Hospital General para iniciar las diligencias correspondientes e integrar la información a la carpeta de investigación.

Muere tras ocho días hospitalizado por brutal golpiza en Saltillo; Fiscalía investiga el caso
River Town inauguró la pizarra con su tercer cuadrangular de la temporada ante Charros.

Saraperos evita la barrida y rescata el último juego ante Charros en Jalisco
Las autoridades de Venezuela reportan 589 muertos y 2 mil 980 heridos tras los terremotos; continúan las labores de rescate con apoyo de brigadas internacionales.

Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 2 mil heridos
Los aumentos de precio, ya reflejados en la tienda minorista en línea de Apple, afectan a una amplia gama de su catálogo.

Apple sube los precios de sus dispositivos por escasez de chips impulsada por la IA