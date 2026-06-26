Suben exportaciones de México 25% pero las del sector automotriz vuelven a caer en mayo

El director editorial del medio de comunicación El Financiero, Enrique Quintana, observó en Radio W “que nunca en mayo se había exportado tanto” desde México. También observó que las exportaciones manufactureras —que han padecido la imposición de aranceles por parte de EU— crecieron 25.1% con respecto a mayo de 2025, con un valor de 62 mil 990.1 mdd:

Las exportaciones de bienes mexicanos aumentaron 25.4% a tasa anual en mayo de 2026, por un valor de 69 mil 544.5 millones de dólares (mdd), sin embargo, la venta hacia Estados Unidos (EU) del sector automotriz mexicano volvió a bajar 3.5% en términos anuales después de recuperarse en abril de las caídas consecutivas que este sector ha atravesado en 2026, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

“Esto permite que haya lugares de la república mexicana, territorios donde ves una economía que va a otra velocidad. Nuevamente las zonas donde se asientan las grandes empresas exportadoras como el norte de la república: Tijuana, Juárez (Chihuahua), Saltillo, Monterrey (...) y también en el Bajío: León, Silao, Guanajuato”.

Quintana mencionó que, a pesar de que el sector automotriz sigue siendo crucial para la economía mexicana en su conjunto, otros sectores comienzan a despuntar: “por ejemplo, celulares, computadoras, bases para instalar chips; equipo médico y dispositivos médicos, productos farmacéuticos, son sectores que han despuntado y están reemplazando al sector del automóvil que por mucho tiempo fue el motor de la manufactura”, analizó el director editorial de El Financiero.

Las exportaciones de bienes automotrices cayeron en términos anuales, según lo reportado por el Inegi, 2.2% en mayo de 2026, alcanzando un valor de 15 mil 777.8 mdd.

EXPORTACIONES AUTOMOTRICES CAEN POR CUARTA OCASIÓN EN 2026

Las exportaciones hacia Estados Unidos de bienes automotrices cayeron a tasa anual 3.5%, después de que en abril se registrara un aumento de 5.8% en esta clase de exportaciones hacia el vecino país.

La venta de bienes del sector automotriz de México hacia EU de enero de 2026 cayeron anualmente 16.7%; en febrero, -8.7%; y en marzo, -3.4%.

Sin embargo, en promedio, EU concentra el 83% de las exportaciones mexicanas hacia el mercado internacional, manteniéndose el mismo nivel a lo largo de los primeros cinco meses de 2026.

IMPORTACIONES SUBEN 24% Y HAY SUPERÁVIT COMERCIAL

Por otro lado, las importaciones de mayo fueron de 67 mil 285 millones de dólares, aumentando 24% con respecto al mismo mes de 2025.