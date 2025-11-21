Se relanza Manzanas El Indio con el impulso de Balam

Dinero
/ 21 noviembre 2025
    Se relanza Manzanas El Indio con el impulso de Balam
    La colaboración con Balam ha permitido a Manzanas Finas El Indio renovar su negocio y fortalecer su competitividad para llevar la manzana chihuahuense a más partes de México y el mundo. FOTO: CORTESÍA

La metodología MODE GANA de Balam ya impulsa proyectos agroindustriales en el norte, centro y sur del país

CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIH.- Manzanas El Indio, empresa distribuidora del fruto insignia de Cuauhtémoc, presentó su nuevo modelo de negocio con el que impulsarán la producción, desarrollo y renombre de este cultivo que ya le ha dado identidad y orgullo a los habitantes de la zona occidente del estado de Chihuahua.

Con el respaldo y ayuda de Balam, empresa desarrolladora de agronegocios con presencia en todo México, Manzanas El Indio fortaleció su modelo de negocio, integrando a toda la cadena productiva para impulsar la distribución de manzana para cubrir la demanda nacional de este producto y con miras a su exportación.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

“Desde que estamos acompañados por Balam nos bajamos del tractor para ponernos frente a una computadora y entender toda la ingeniería financiera que nos ayuda a manejar mejor las huertas, los trabajadores y cada elemento de nuestro trabajo”, aseguró Fernando Rentería, director operativo de Manzanas El Indio y representante de la tercera generación de la familia que se mantiene al frente de su administración.

Balam, empresa con vocación en el desarrollo agroindustrial de OMNi, diseñó el Modelo de Desarrollo Empresarial Ganadero y Agroindustrial (MODE GANA) que incluye planes financieros, operativos, empresariales y tecnológicos para garantizar el crecimiento de todos los involucrados en la siembra y comercialización de distintos frutos.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Aunque la prueba del éxito de la metodología MODE GANA desarrollada por Balam en Chihuahua es palpable con Manzanas El Indio, ya ha iniciado a extender sus beneficios en todo el país con distintos productos agrícolas como con las berries en Puebla, el limón persa y la meliponicultura en Campeche, así como la producción de carne premium con ganaderos chihuahuenses.

“Los productores conocen mejor que nadie su tierra y lo que siembran, en lo que podemos ayudarles es en el acompañamiento administrativo, legal, la integración de mejores tecnologías para la refrigeración, almacenaje, distribución y comercialización de sus productos para que logren mejores resultados”, destacó Ricardo Paredes, director operativo de Balam.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Además, como parte elemental de los negocios impulsados por OMNi, Balam integra prácticas sostenibles ambientales y sociales con su entorno, lo que se ve reflejado en la integración de tecnología que garantice el uso responsable de todo tipo de recursos.

Contacto:

prensa@omnilabs.tech

Temas


Empresas

Localizaciones


Chihuahua

