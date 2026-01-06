Se vendieron en México 4.9% más vehículos ligeros en diciembre de 2025

Inegi registró las ventas totales de la industria automotriz de carros ligeros de los últimos 10 años; a nivel mensual hubo un aumento de 1.3 por ciento. ‘Crédito y confianza’ lo permitió

Las ventas de vehículos ligeros aumentaron 4.9 por ciento si se compara diciembre de 2025 (154 mil 395 unidades) con el mismo periodo de 2024 (147 mil 140 vehículos), representando una diferencia de 7 mil 255 unidades, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel anual, las ventas de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales aumentaron un 1.3 por ciento en 2025 con respecto a 2024, resultando la cantidad de 1 millón 524 mil 583 unidades, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) que Inegi realiza periódicamente.

Según la RAIAVL, entre enero y diciembre de 2024 las ventas de vehículos ligeros fueron de 1 millón 504 mil 322 carros comerciales, teniendo una diferencia anual de 20 mil 261 unidades ligeras con respecto al mismo periodo de 2023.

La venta total de vehículos ligeros en 2025 es la cifra más alta desde 2018, representando una diferencia porcentual de 6.83 por ciento (97 mil 497 unidades).

Según el RAIAVL de años anteriores, el 2016 fue el año con más registros de ventas anuales de automóviles ligeros en México con la cantidad de 1 millón 607 mil 165 carros. En seguida sería el 2017 con una venta de carros 1 millón 534 mil 943 y después el registro de 2025.

La información del RAIAVL se integra a partir de “los resultados de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), y 8 empresas no afiliadas, las cuales comercializan 41 marcas que producen y/o comercializan en México”, puntualiza el Inegi.

CONFIANZA EN CRÉDITOS E INGRESOS POR PARTE DEL CONSUMIDOR

La confianza de mantener los ingresos para el pago de créditos es un factor que impulsó este aumento en la venta total de autos ligeros, según el análisis del director editorial de El Financiero, Enrique Quintana.

La confianza en los sueldos y/o en los ingresos de los negocios, hizo posible el pago puntual de las mensualidades, “así que el crédito y la confianza de la gente es lo que permitió este crecimiento en las ventas de vehículos”, señaló Quintana.

