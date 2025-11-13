Seguirá incertidumbre hasta que no se dé la negociación del TMEC: Marcelo Lara

La renegociación del TMEC seguirá marcando en 2026 mucho el hit de la economía en México, para el primer semestre seguirá la incertidumbre porque la negociación viene hasta la mitad del año, pero a partir de ahí se puede tener una economía más sana, señaló Marcelo Lara.

Durante su participación en la reunión mensual de Canacintra Coahuila Sureste, comentó que el 26% de la economía de México depende de Estados Unidos, mientras que en el caso de Coahuila es un 29%.

Asimismo indicó que la negociación del T-MEC definirá el empleo de miles de millones de personas en el país, así como el futuro de sectores completos y entre ellos está el automotriz, por ello agregó que hay que estar muy al pendiente de la negociación que pueda venir.

Tres son los escenarios que se plantean, que se cancelan, que se establecen acuerdos bilaterales con México y Canadá, además con sectores muy precisos de la economía o que se renegocie el tratado, y más que negociar diferencias, entre los países hacer un bloque que sea el contrapeso para el tema de Asia.

Para México indicó, el objetivo debe ser llegar a un buen acuerdo comercial, pero también tendrá que cuidar mucho la soberanía, mientras que las áreas críticas en la negociación serán las partes que componen la industria automotriz.

A ello, se suma el tema del ámbito agrícola y agroindustrial por las disputas que hay por la biotecnología en el tratamiento de alimentos, mientras que en el tema de las fronteras está la modernización aduanera del país que tanto ha pedido Estados Unidos a México y finalmente está el tema de las energías limpias, hoy que se ha cuestionado la política energética del país.

Por otra parte, comentando que México no ha crecido como se esperaba como país, el crecimiento esperado para este año es de 0.5%, lo que es un crecimiento bajo y pobre, aunque reconoció que se presentaron muchas circunstancias para que el país este en un estancamiento y entre ello, se encuentra que la política comercial con Estados Unidos no ha ayudado ante la incertidumbre.

Mientras que para el 2026, los organismos autónomos como el Banco Mundial, el IMEF, Banamex y Bank of América, estiman un crecimiento de 1.1 a 1.5%, mientras que la parte oficial hasta de 2.8%.

Estos últimos esperan un mayor crecimiento porque se tiene que definir el tema del TMEC, lo que impulsará el nearshoring y las cadenas de valor, así como la industria automotriz y las exportaciones manufactureras que no son automotrices.

A ello dijo se suma el mundial de fútbol que será un buen analgésico para la economía del país y lo ubicará en un escenario internacional.