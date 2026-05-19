Seguirán remodelaciones en hotel Casa Mayor Saltillo; costarán 90 millones de pesos

Una inversión de alrededor de 90 millones de pesos es la que se realizará en la remodelación de las áreas de servicios de Casa Mayor Saltillo, Hotel Hacienda, por lo pronto, el proyecto ejecutivo ya está listo y se se encuentran cotizando proveedores.

El empresario, Roberto Cabello Elizondo, señaló que la remodelación de dos niveles de habitaciones ya están acabadas y se cuenta ya con el proyecto ejecutivo para cambiar toda la parte de restaurante-bar, mientras que en el business center se tendrá un café y los salones también serán remodelados.

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“Estamos ahorita con cotizaciones de proveedores, pero estamos hablando que le va a meter alrededor de 90 millones de pesos en remodelaciones”, aseguró.

Agregó que buscarán que los trabajos que se realicen sean lo más limpio posible para así no cerrar áreas.

Por otra parte, sobre la ocupación hotelera comentó que en Casa Mayor Saltillo bajó un poco, pues al estar en niveles de 60 y 50 y tantos por ciento, se ubican en un 45%, sin embargo, añadió que a nivel plaza ha bajado la ocupación.

Descartó que exista una desaceleración y confió que una vez que se definan las condiciones del T-MEC, esto reactivará la economía, regresará la confianza y las empresas.

Cabello Elizondo comentó que además de las condiciones que se presentan en la plaza, otra situación que se presentó en el caso del hotel fue que cambiaron de operador, pasaron de Quinta Real a Marriott, lo que llevó a realizar una serie de inversiones y tener inhabilitadas habitaciones que estuvieron en remodelación.

Ante ello, afectó un poco las áreas, pues si se contarán los pisos que estuvieron abiertos, entonces la ocupación se ubicaría por arriba del 45%.

FALTA AUGUE PARA MUNDIAL

En el caso del mundial de futbol, comentó que no se ha visto un auge tan grande, a pesar de que hay buenas promociones en la ciudad para la gente que viene de Monterrey, todo se ve hasta ahorita normal.

Por otra parte, de Paseo Villalta comentó que tienen una ocupación del 93%, solo falta algunas islas y destacó que el restaurante Campero ha sido todo un éxito y a mucha gente le ha gustado, pues cuenta con mariscos, pastas y pizzas, entre otros.