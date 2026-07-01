Seil Rentals: Un sueño construido con disciplina y trabajo

Seil Rentals, la empresa empresa especializada en la renta y venta de montacargas, refacciones y soluciones para el manejo de materiales, realizó la inauguración de sus nuevas instalaciones ubicadas en el bulevar Isidro López Zertuche número 4326, en la colonia Virreyes Popular. La empresa nació con un objetivo muy claro: brindar soluciones confiables para el manejo de materiales para la industria y creció a la par de esta última, incorporando año tras años nuevas capacidades, servicios y, sobre todo, personas comprometidas con el objetivo de que los clientes sigan avanzando. La constitución formal de la empresa se dio en 2005, a partir de ahí fue la creación de clientes y entendimiento de las necesidades de maquinaria y servicios de la industria.

Entre sus logros están que en 2015 obtuvieron la representación comercial de Hoist, Camso y Thombert, y en 2016 lograron la Certificación ISO 9001-2015; en 2017 se convierten en miembros MHEDA (Material Handling Equipment Distributors Association). En 2018 lograron la distribución de Toyota Equipos Industriales; en 2019 el Premio MVP Award de MHEDA, el cual han conseguido mantener hasta el presente año con año; en 2021 ganaron el Concurso TLLP (Toyota Lean Logistics Program), y en 2022 fueron el primer distribuidor de Toyota en México en lograr la Certificación ASEC (After Sales Service Evaluation & Certication). UNA VISIÓN COMPARTIDA Para el director general de Seil Rentals, Gerardo Padilla Garza, estas nuevas instalaciones representan más que un crecimiento en infraestructura, es el compromiso de seguir invirtiendo para ofrecer un mejor servicio a la industria mexicana.

“Estas nuevas instalaciones nos permiten incrementar nuestra capacidad técnica, fortalecer nuestro inventario de equipos y refacciones, incorporar nuevas tecnologías y preparar a nuestro personal para responder con mayor rapidez a las necesidades de nuestros clientes”, señaló. “Nuestro objetivo nunca ha sido únicamente vender montacargas; buscamos convertirnos en un aliado estratégico que ayude a las empresas a mejorar su productividad, reducir tiempos muertos, incrementar la seguridad y disminuir el costo total de operación de sus procesos de manejo de materiales”, agregó. Señaló que es un logro que pertenece a todos, y aprovechó para hacer un agradecimiento a los clientes por la confianza que han brindado a la empresa durante más de dos décadas, y por permitirles formar parte de sus operaciones. Confianza que los ha impulsado a seguir mejorando cada día.

Estoy convencido de que lo mejor para Seil Rentals aún está por venir, sigamos soñando, creyendo y trabajando con pasión”

A los colaboradores de la empresa les agradeció su compromiso, profesionalismo y dedicación, al destacar que son ellos quienes hacen posible la promesa de servicio que Seil Rentals ofrece al mercado. Señaló que las nuevas instalaciones fueron concebidas para brindar una mejor atención a los clientes, impulsar el desarrollo de su equipo de trabajo y continuar construyendo relaciones de largo plazo basadas en la confianza, la excelencia en el servicio y la mejora continua. Para el futuro de la empresa ve un crecimiento responsable y de innovación constante. La industria está evolucionando rápidamente hacia operaciones más automatizadas, conectadas y sostenibles, y quieren acompañar a sus clientes en esa transformación.

Continuarán invirtiendo en nuevas tecnologías, soluciones de automatización, electrificación de flotas, telemetría, capacitación especializada y expansión territorial para estar cada vez más cerca de los clientes. “Nuestra visión es consolidarnos como el socio estratégico más confiable en soluciones de manejo de materiales en México, ayudando a las empresas a ser más productivas, más seguras y más competitivas. Creemos que el éxito de SEIL está directamente ligado al éxito de nuestros clientes; cuando ellos crecen, nosotros también crecemos”. EL RESPALDO DE SOCIOS ESTRATÉGICOS

En la inauguración de las nuevas instalaciones estuvo acompañado por su esposa y Directora de Finanzas de Seil Rentals, Ileana de León Ramírez; el presidente de Toyota Tsusho Corporation de México, Keita Nakamura; el Chief Administrator Officer of Toyota Material Handling of America, Mark Taggart; el director de Toyota Industries Comercial Lease, Pablo Sánchez, y el presidente de la Asociación Mexicana de Manejo de Materiales y director nacional de llantas Yokohama, Roberto González, entre otros. Keita Nakamura externó que esto representa más que un cambio de sede, es el reflejo de una historia construida con trabajo constante, visión, dedicación y disciplina, y sobre todo con una profunda pasión de servir, por parte de Ileana de León y Gerardo Padilla.