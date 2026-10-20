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Dinero
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    La secretaria del trabajo dijo que el sindicato estuvo apoyando en los procesos de reclutamiento, lo que garantiza más posibilidades y condiciones para los trabajadores. ESPECIAL.

Gran parte de los nuevos puestos laborales se dirigieron a las plantas de Motores y de Ensamble en la entidad

Stellantis incrementó su plantilla de trabajadores en Saltillo, más de 300 fueron contratados en el periodo agosto a septiembre de este año, así lo dio a conocer la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro.

“Stellantis estuvo contratando hace algunas semanas, fueron más de 300 personas en agosto y septiembre particularmente que tuvieron un proceso de contratación importante, fueron operadores para Derramadero”, aseguró.

Zogbi Castro comentó que cuando incrementa la producción, regularmente son para planta Motores y en planta Ensamble.

En el caso de General Motors Ramos Arizpe que este año reajustó de manera gradual a dos mil trabajadores, no se ha anunciado de algún otro reajuste, Zogbi Castro dijo “ya lo que fue ya fue, es lo que nos información hasta ahorita”.

Por lo pronto, del último reajuste de la armadura que involucró a 200 trabajadores, comentó que en primera instancia se les ofreció el protocolo de acompañamiento que incluye asesoría de los procuradores que son abogados gratuitos, así como el Centro de Conciliación Laboral para revisar los convenios y que correspondiera a derecho las liquidaciones y se les ofreció la bolsa de trabajo.

“Muchos de ellos no buscan trabajo inmediatamente, muchos de ellos esperan entre 2,4 y 6 semanas para volver a buscar trabajo. Les generamos información, les mandamos el periódico de ofertas de empleo, les mandamos el link para registrarse en el portal del empleo y los invitamos a las ferias de empleo”, indicó.

Al momento se desconoce cuántos de estos 200 están actualmente colocados en un empleo, debido a que hoy que un proceso de este tipo se lleva entre dos y seis semanas, por ello aunque hayan tenido una entrevista de inmediata y aunque hay casos donde la colocación es inmediata, para una mayor certeza en la información estadística, esperan de cuatro a seis semanas para verificar que están datos de alta en el IMSS. Este último recorte no impacta a la cadena de proveedores.

Sobre recorte en proveeduría a raíz de ese último reajuste en General Motors, comentó que en este último recorte no se vio impactado la cadena de proveedores.

Asimismo en relación a Daimler Truck comentó que hay un movimiento natural en cobertura de rotación o en bajas naturales, pero no identifican un proceso fuerte o importante dentro de esa planta.

PAROS TÉCNICOS

Comentó que los paros técnicos se tienen identificados regularmente entre los meses de julio y agosto, además es muy probablemente en diciembre, pero tienen que ver con los periodos vacacionales, como son las dos últimas semanas del año.

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