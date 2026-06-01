Suben 2.6% anual remesas e imponen marca según Banxico

Al considerar la variación porcentual referida, el total de las remesas familiares ascendió a un máximo histórico por 19 mil 676 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2026, según datos del Banco de México (Banxico).

Después de descender 1.9% anual en los primeros cuatro meses de 2025, en el mismo lapso de 2026, los flujos de remesas familiares que registró México repuntaron 2.6% pese al retroceso en el número de operaciones.

Las operaciones observaron una contracción de 2.4% anual a 49.1 millones, su decremento más profundo en 16 años, en tanto, el valor promedio de la remesa creció 4.9% contra un descenso de 1.7% en los primeros cuatro meses del año anterior.

Con esto, en el periodo de enero a abril, el monto promedio de los envíos se colocó en 400 dólares.

Solamente en abril de este año, las remesas familiares sumaron 4 mil 978 millones de dólares, por debajo de lo previsto por el consenso de Bloomberg de 5 mil 170 millones, tras un aumento a tasa anual de 3.7% versus 6% en el mes previo.

En otros indicadores, el número de operaciones con remesas disminuyó 1.7% anual, mientras el valor promedio del envío de dinero aumentó 5.5% desde 8.1% en marzo.

Trece descensos acumuló el número de operaciones a tasa anual y el valor de la remesa moderó la velocidad de su marcha.

Así, el número de operaciones fue de 12.4 millones en el cuarto mes de 2026 y la remesa promedió 403 dólares.