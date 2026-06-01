Suben 2.6% anual remesas e imponen marca según Banxico

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Suben 2.6% anual remesas e imponen marca según Banxico
    En el cuarto mes de 2026 hubo un total de 12.4 millones de operaciones de remesas en México; en los primeros cuatro meses del año en cuestión fueron 49.1 millones. VANGUARDIA

En abril de 2026, las remesas familiares sumaron 4 mil 978 millones de dólares; la remesa promedio por operación es de 403 dólares

Después de descender 1.9% anual en los primeros cuatro meses de 2025, en el mismo lapso de 2026, los flujos de remesas familiares que registró México repuntaron 2.6% pese al retroceso en el número de operaciones.

Al considerar la variación porcentual referida, el total de las remesas familiares ascendió a un máximo histórico por 19 mil 676 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2026, según datos del Banco de México (Banxico).

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-van-tres-caidas-seguidas-en-confianza-empresarial-en-2026-PL21082085

Las operaciones observaron una contracción de 2.4% anual a 49.1 millones, su decremento más profundo en 16 años, en tanto, el valor promedio de la remesa creció 4.9% contra un descenso de 1.7% en los primeros cuatro meses del año anterior.

Con esto, en el periodo de enero a abril, el monto promedio de los envíos se colocó en 400 dólares.

Solamente en abril de este año, las remesas familiares sumaron 4 mil 978 millones de dólares, por debajo de lo previsto por el consenso de Bloomberg de 5 mil 170 millones, tras un aumento a tasa anual de 3.7% versus 6% en el mes previo.

En otros indicadores, el número de operaciones con remesas disminuyó 1.7% anual, mientras el valor promedio del envío de dinero aumentó 5.5% desde 8.1% en marzo.

Trece descensos acumuló el número de operaciones a tasa anual y el valor de la remesa moderó la velocidad de su marcha.

Así, el número de operaciones fue de 12.4 millones en el cuarto mes de 2026 y la remesa promedió 403 dólares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
remesas

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Banxico

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Déjá vu

Déjá vu
true

Encuestas Coahuila: Elecciones a diputados locales 2026

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso
Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila

Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila
Estudiantes de la UNEA Campus Saltillo acusaron falta de respuesta de las áreas administrativas ante las múltiples problemáticas reportadas dentro de la institución.

Estudiantes de Odontología de la UNEA denuncian crisis académica y clínica en plantel de Saltillo
Acereros de Monclova venció 6-5 a Saraperos de Saltillo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, aunque la Nave Verde ganó la serie del Clásico de Coahuila 2-1.

Acereros frena a Saraperos en duelo de poder, pero Saltillo gana el Clásico de Coahuila
¿Habrá acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

‘No tiene prisa’ afirma Trump con respecto al acuerdo con Irán
Se informó que no se ha determinado cual fue el alcance de los daños de la refinería atacada que ha estado abasteciendo el esfuerzo bélico de Moscú

Ucrania golpea objetivos energéticos rusos y niega haber atacado una planta nuclear ocupada