Suben ingresos turísticos 9.3% anual; se espera otro incremento con la celebración del Mundial

CDMX.- Los ingresos turísticos de México tuvieron su mejor repunte en tres meses, con un crecimiento anual del 9.3% en octubre del 2025, superando el 3.1% de septiembre, situación que se espera siga repuntando en el sector con la celebración del Mundial.

De acuerdo a lo que se informó los flujos de recursos por concepto del turismo aceleraron su dinámica relativa en el décimo mes del presente año a tasa anual y los egresos moderaron su ritmo, lo que se manifestó en un aumento en el superávit del sector, luego de dos meses con decrementos.

Las entradas de recursos turísticos ascendieron a 2 mil 440 millones de dólares y las salidas sumaron mil 230 millones, indican cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se informó que en los primeros 10 meses de 2025, los ingresos por turismo aumentaron 6.5 por ciento a 28 mil 218 millones de dólares, un máximo histórico, y se contabilizaron egresos por 10 mil 879 millones, lo que representó 20.8 por ciento más que un año atrás.

La comparación entre ingresos y egresos llevó a una pequeña reducción en el superávit acumulado de la balanza turística de 0.9 por ciento anual de enero a octubre, después de cuatro años con de expansión, a 17 mil 339 millones de dólares.

Por otro lado, de enero a octubre del año en curso, por número de visitantes, los ingresos crecieron 13.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 a 79 millones 276 mil 921.

Y las salidas acumuladas sumaron 63 millones 869 mil 393 personas, un 15.8 por ciento por arriba de lo reportado para los primeros 10 meses del año anterior.

Los 8 millones 297 mil 538 visitantes que ingresaron a México en octubre, representaron un 11.0 por ciento más que en el mismo mes de 2024 y la cifra de los que salieron fue de 6 millones 943 mil 832, lo que significó un incremento anual de 6.1 por ciento.

Cabe informar que se espera que esas cifras sigan en aumento aprovechando, entre otros eventos, que México es unos países sede del Mundial 2026 el próximo mes de junio.

Según la Secretaría de Turismo para ello utilizará diferentes métodos, desde las tradicionales ferias de turismo —México será el país invitado a la de Madrid que se celebra en enero— o la promoción del turismo comunitario y cultural

“Hasta el uso de influencers en lugares como China, uno de los mercados que más interesa al país porque “gasta tres veces más que cualquier otro mercado del mundo”, indicó Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo.