Superávit agroalimentario de México cae 13.1%

México mantuvo un saldo favorable en su comercio agroalimentario durante los primeros ocho meses de 2026, pero el superávit se redujo frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo al Banco de México compilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), durante el periodo acumulado de enero a agosto de 2026, la balanza comercial agroalimentaria de México registró un superávit de 4,283 millones de dólares.

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Esta cifra representó un descenso de 13.1% respecto al saldo de 4,931 millones de dólares reportado en el mismo lapso del año previo.

Informó que las exportaciones agroalimentarias sumaron 36,035 millones de dólares, con un crecimiento de 2.5%, mientras que las importaciones alcanzaron 31,752 millones de dólares, reflejando una variación de 5.1%.

Asimismo en los primeros ocho meses del 2026, las exportaciones del sector se situaron en 3,862 millones de dólares, equivalente a un incremento de 6.6% en comparación con agosto de 2025.

Por su parte, las importaciones mensuales se elevaron a 4,027 millones de dólares, lo que significó una tasa de crecimiento de 1.1%. De esta manera, el saldo mensual de la balanza agroalimentaria cerró con un déficit de 165 millones de dólares.

Además fue de enero a agosto, la cerveza se ubicó en el primer lugar con un valor de 4,424 millones de dólares, mostrando una disminución de 2.1%.

Aunado a esto, el tequila se colocó en la segunda posición con 3,015 millones de dólares, lo que significó un aumento de 15.5%. El aguacate ocupó el tercer sitio con 2,256 millones de dólares, registrando una caída de 13.2%.

REAPERTURA PARCIAL AL GANADO

El ganado bovino reapertura parcial de la frontera estadounidense al ganado bovino en pie representa un alivio para los productores mexicanos.

El producto bovino se posicionó en el cuarto lugar con 2,103 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 9.6%. Sin embargo, el GCMA considera que este avance todavía no es suficiente para modificar la tendencia general de la balanza.

Por otro lado, las berries sumaron 2,035 millones de dólares, con una contracción de 3.4%.

Las exportaciones de tomate alcanzaron 1,805 millones de dólares, con un incremento de 1.6%. Finalmente, el azúcar registró 1,405 millones de dólares, presentando un descenso de 8.0%, y los chiles sumaron 1,287 millones de dólares, con una variación al alza de 7.2%.

De acuerdo con GCMA, el sector enfrenta una doble presión, de acuerdo con GCMA que son el endurecimiento arancelario de Estados Unidos, que frena las ventas de cerveza, aguacate, berries y azúcar.

Por otro, la apreciación del peso reduce los ingresos que los exportadores reciben al convertir sus ventas en dólares a moneda nacional y la rentabilidad de los exportadores, al tiempo que abarata las importaciones (5.1%)”, es el reflejo de un 13.1% menor en la balanza comercial.

Asimismo, respecto al desempeño ganadero y las perspectivas agroalimentarias, GCMA destaca que la reapertura parcial de la frontera al ganado bovino en pie ofrece un respiro al sector pecuario, cuyas exportaciones ya crecen 9.6%, aunque es insuficiente para revertir la tendencia.