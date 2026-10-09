Canadá pierde 68 mil empleos en septiembre y el desempleo sube al 6.5%

TORONTO.- La economía canadiense perdió 68 mil puestos de trabajo en septiembre, un 0.3%, mientras que la tasa de desempleo aumentó una décima, hasta el 6.5%, según los datos publicados este viernes por el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Los economistas habían anticipado una creación neta de unos 9 mil empleos en septiembre.

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La caída del empleo, la segunda mensual consecutiva tras la pérdida de 42 mil puestos en agosto, afectó tanto al trabajo a tiempo completo, con 35 mil empleos menos, como al parcial, que retrocedió en 33 mil. Pese a ello, en términos interanuales Canadá tenía en septiembre 95 mil trabajadores más que un año antes.

El retroceso se concentró especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años, que perdieron 48.000 empleos, y entre las mujeres de 25 a 54 años, con 28 mil puestos menos. El desempleo juvenil se mantuvo prácticamente estable en el 13%.

Por sectores, educación perdió 35 mil empleos, sanidad y asistencia social 23 mil y el sector manufacturero 13 mil. Al mismo tiempo, el empleo público cayó en 70 mil personas y acumula cuatro meses consecutivos de descensos.