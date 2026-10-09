Canadá pierde 68 mil empleos en septiembre y el desempleo sube al 6.5%

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    Canadá pierde 68 mil empleos en septiembre y el desempleo sube al 6.5%
    La economía canadiense ha demostrado resiliencia ante la nueva imposición de elevados aranceles estadounidenses, en el marco de la guerra comercial lanzada por Trump contra Canadá. ESPECIAL.

El descenso se produce después de que la economía en este país perdió 42 mil puestos de trabajo en el pasado mes de agosto

TORONTO.- La economía canadiense perdió 68 mil puestos de trabajo en septiembre, un 0.3%, mientras que la tasa de desempleo aumentó una décima, hasta el 6.5%, según los datos publicados este viernes por el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Los economistas habían anticipado una creación neta de unos 9 mil empleos en septiembre.

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La caída del empleo, la segunda mensual consecutiva tras la pérdida de 42 mil puestos en agosto, afectó tanto al trabajo a tiempo completo, con 35 mil empleos menos, como al parcial, que retrocedió en 33 mil. Pese a ello, en términos interanuales Canadá tenía en septiembre 95 mil trabajadores más que un año antes.

El retroceso se concentró especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años, que perdieron 48.000 empleos, y entre las mujeres de 25 a 54 años, con 28 mil puestos menos. El desempleo juvenil se mantuvo prácticamente estable en el 13%.

Por sectores, educación perdió 35 mil empleos, sanidad y asistencia social 23 mil y el sector manufacturero 13 mil. Al mismo tiempo, el empleo público cayó en 70 mil personas y acumula cuatro meses consecutivos de descensos.

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