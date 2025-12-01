Suscriben convenio Canaco y Mejora Coahuila; afiliados podrán gozar de los más de cien programas

/ 1 diciembre 2025
    Suscriben convenio Canaco y Mejora Coahuila; afiliados podrán gozar de los más de cien programas
    Durante la firma del convenio se destacó que éste ayudará fortalecer el clima para invertir y emprender. FOTO: HÉCTOR GARCÍA /VANGUARDIA.

Destacaron que la competitividad y el desarrollo económico se alcanza trabajando de la mano con las instituciones

La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) suscribió un convenio de colaboración con Mejora Coahuila, con ello los más de cien programas con los que cuenta esta última llegarán a los más de 9 mil afiliados que tiene este organismo comercial y sus más de 45 mil colaboradores.

La firma del convenio se realizó en las instalaciones del organismo comercial y estuvo a cargo del presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez y el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

TE PUEDE INTERESAR: Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus

En su mensaje, Juan Antonio Aguirre Valdez señaló que en la Canaco Servytur dijo que este acuerdo permitirá impulsar procesos más ágiles, transparentes y eficientes que faciliten la operación cotidiana de los negocios.

Con esta firma de convenio, los más de 9 mil comerciantes afiliados a la Cámara y sus más de 45 mil colaboradores, podrán gozar de los beneficios de más de cien programas que concentran Mejora Coahuila.

Agregó que la Región Sureste avanza y quienes forman parte del sector comercio, servicios y turismo tienen la responsabilidad de acompañar este crecimiento con acciones que impulsen la productividad y la calidad de vida, hoy se da un paso firme en esa dirección.

Mientras que Gabriel Elizondo Pérez dijo a los más de 9 mil afiliados que tiene la Canaco Saltillo que cuentan con el apoyo del gobernador, con este gobierno ciudadano y que todos los programas de Mejora Coahuila pasarán a estar a disposición de está cámara.

“Para que sepa nuestra gente que pueden ir a un mercadito, a una brigada, estar accediendo también a unos descuentos que se tiene a bajo costo de algunos productos, pero esto es un ganar-ganar y la Canaco también pone a su disposición los descuentos en los diferentes establecimientos que tiene la cámara por toda la Región Sureste”, aseguró.

También hizo un reconocimiento a la voluntad que tiene cada uno de los empresarios, los pequeños propietarios y comerciantes de poner a disposición estos descuentos, además agregó que se trata de seguir construyendo en equipo y de seguir trabajando de la mano.

