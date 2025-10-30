Suspende Honda su producción en Celaya

TOKIO- Honda suspendió el martes la producción de vehículos en su planta de Celaya, Guanajuato, debido a una escasez de chips para automóviles derivada de tensiones entre China y Países Bajos, informó el diario japonés Nikkei.

Se desconoce cuándo se reanudarán las operaciones en la fábrica mexicana donde se arma la camioneta HR-V.

La planta automotriz de Celaya tiene una capacidad de producción anual de 200 mil autos.

La escasez de semiconductores se debe a las tensiones en torno al fabricante de chips Nexperia, filial de la empresa china Wingtech Technology, que notificó la semana pasada a sus clientes automotrices que podría no estar garantizando el suministro.

A finales de septiembre, el Gobierno neerlandés anunció que tomaría el control de esta empresa de capital chino alegando deficiencias en su gobierno corporativo, específicamente tras la decisión de Beijing de bloquear los envíos de Nexperia a otros países.

La Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón emitió el jueves pasado un comunicado en el que afirma que reconoce que la situación “puede tener una grave influencia en la producción mundial de las empresas”.

Honda también comenzó esta semana a ajustar la producción en sus instalaciones de Estados Unidos y Canadá.

La reducción de las operaciones de Honda en el mercado norteamericano -su principal fuente de beneficios- podría repercutir negativamente en su desempeño empresarial.

Por Staff, Agencia Reforma.