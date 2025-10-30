Suspende Honda su producción en Celaya

Dinero
/ 30 octubre 2025
    Suspende Honda su producción en Celaya
    Un trabajador en la planta de Honda de Celaya, Guanajuato. Foto: Reforma

Honda también comenzó esta semana a ajustar la producción en sus instalaciones de Estados Unidos y Canadá

TOKIO- Honda suspendió el martes la producción de vehículos en su planta de Celaya, Guanajuato, debido a una escasez de chips para automóviles derivada de tensiones entre China y Países Bajos, informó el diario japonés Nikkei.

Se desconoce cuándo se reanudarán las operaciones en la fábrica mexicana donde se arma la camioneta HR-V.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco y Honda llaman a revisión a más de 2,500 autos en México por falla en asientos que comprometen el motor

La planta automotriz de Celaya tiene una capacidad de producción anual de 200 mil autos.

La escasez de semiconductores se debe a las tensiones en torno al fabricante de chips Nexperia, filial de la empresa china Wingtech Technology, que notificó la semana pasada a sus clientes automotrices que podría no estar garantizando el suministro.

A finales de septiembre, el Gobierno neerlandés anunció que tomaría el control de esta empresa de capital chino alegando deficiencias en su gobierno corporativo, específicamente tras la decisión de Beijing de bloquear los envíos de Nexperia a otros países.

La Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón emitió el jueves pasado un comunicado en el que afirma que reconoce que la situación “puede tener una grave influencia en la producción mundial de las empresas”.

Honda también comenzó esta semana a ajustar la producción en sus instalaciones de Estados Unidos y Canadá.

La reducción de las operaciones de Honda en el mercado norteamericano -su principal fuente de beneficios- podría repercutir negativamente en su desempeño empresarial.

Por Staff, Agencia Reforma.

Temas


Autos
Sector Automotriz

Localizaciones


Japón

Organizaciones


Honda

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

¿Quién? Ya saben quien
true

El PAN debe debatir la eficacia
Las rutas operarán desde las 5:30 de la mañana hasta la última salida a las 5:00 de la tarde.

Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre
Las complicaciones de salud comenzaron la noche del sábado, después de que el menor cenara quesadillas con pollo.

Saltillo: Aclaran causa de muerte de menor de 8 años, fue peritonitis, no comida en mal estado

Manifestantes portan una efigie del presidente Donald Trump durante una protesta “No Kings” en el centro de Pittsburgh, el sábado 18 de octubre de 2025.

¿Trump gobierna como un rey?
El gobernador Manolo Jiménez prepara una estrategia para posicionar a Coahuila en el mapa del Mundial.

Coahuila lanza su ‘Ruta Mundialista 2026’ para atraer turismo
true

La suerte no juega ningún papel