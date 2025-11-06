Tarifas hoteleras generan ingresos por mil mdp, pero se mantiene baja ocupación

Fueron 1,050 millones de pesos los ingresos hoteleros generados en el periodo enero-octubre 2025, lo que significó 1.5% más contra el mismo periodo de 2024, mientras que hubo una disminución de la ocupación no solo de ese periodo, sino también en octubre.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Raúl Rodarte Leos, indicó que en octubre cerraron con una ocupación del 51% y comparado con el mismo mes de 2024 fue 55.8%, se tiene una variación de -5 puntos; asimismo en el caso de los ingresos fueron 103 millones en octubre 2025 contra los 110 millones de pesos de octubre 2024, lo que significa una variación de -7 millones de pesos.

Esto significó una baja de -6.3% en ingresos hoteleros durante octubre y en ocupación fue de -8.5%, mientras que las tarifas fueron de 1,716 pesos en octubre 2025 contra 1,665 de octubre 2024, lo que significó una diferencia de 50 pesos y en porcentaje es un crecimiento del 3% en las tarifas.

En el caso del acumulado del año, en el periodo enero-octubre la ocupación fue del 52% contra el 55% del mismo periodo de 2024, lo que significó una variación de 3%, no obstante, en ingresos hoteleros en el periodo enero-octubre 2025 fueron de 1,050 millones contra 1,035 de 2024.

En el caso de las tarifas, en el periodo enero-octubre se ubicó en 1.722 contra 1.597 del mismo periodo del año pasado, lo que significó un crecimiento del 7,8%.

Finalmente recordó que de julio a la fecha se ha presentado una caída en la ocupación hotelera, aunque en octubre fue menor debido a una serie de eventos que se realizaron, entre ellos el Rodeo Saltillo, así como eventos deportivos y religiosos, entre otros.