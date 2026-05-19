Tec de Monterrey distingue a Zaraí Salvador; entregan Premio al Mérito EXATEC 2026

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    Tec de Monterrey distingue a Zaraí Salvador; entregan Premio al Mérito EXATEC 2026
    Zaraí Salvador fue reconocida por su trayectoria como emprendedora social e investigadora. REBECA RAMÍREZ

La galardonada destacó la necesidad de construir modelos económicos más incluyentes y sostenibles

La cofundadora y directora de Alterbike, Zaraí Salvador Mátar Rentería, recibió el Premio al Mérito EXATEC 2026 durante una ceremonia realizada este martes en el auditorio del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo.

Durante el evento se destacó que el Premio al Mérito EXATEC representa la máxima distinción que el Tecnológico de Monterrey otorga a sus egresados, en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional, así como a los logros sobresalientes alcanzados en sus respectivas disciplinas y que reflejan los valores y principios de la institución.

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De Zaraí Salvador se resaltó su trayectoria como emprendedora social, investigadora y promotora de innovación sistémica en México, enfocada en el desarrollo de modelos que integran impacto social, sostenibilidad económica y transformación cultural, especialmente en favor de poblaciones históricamente excluidas.

Asimismo, se subrayó su labor como cofundadora y directora de Alterbike, empresa mexicana enfocada en movilidad sostenible que ha evolucionado hacia un modelo de triple impacto, incorporando programas de reinserción social y empleabilidad mediante el uso de la bicicleta.

A través de esta iniciativa, ha impulsado proyectos de reinserción social y laboral a nivel nacional, promoviendo la cultura de paz, la dignidad humana y la movilidad como herramienta de libertad.

También se destacó que es cofundadora de Ocupa A.C., donde ha diseñado e implementado programas de inclusión productiva, salud y desarrollo comunitario.

Entre ellos sobresale el programa “El Amigo de tus Ojos”, enfocado en la formación de emprendedores sociales en salud visual y en la creación de ópticas comunitarias sostenibles para comunidades vulnerables, en colaboración con sectores públicos, privados y académicos.

En el ámbito de la investigación y la política pública, Zaraí Salvador también es cofundadora de la Red de Investigación para una Nueva Economía, desde donde ha desarrollado estudios sobre empresas sociales y modelos empresariales con propósito.

Además, participó en la redacción de la iniciativa de Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Común en México, propuesta que actualmente se encuentra en proceso de cabildeo para su incorporación en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Durante la ceremonia se reconoció que su trayectoria refleja valores como la ética, la colaboración y el compromiso con el bien común, cualidades que —señalaron— representan el espíritu EXATEC.

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Al recibir el reconocimiento, Zaraí Salvador Mátar Rentería expresó que el premio no solo reconoce una trayectoria, sino también una reflexión constante sobre la construcción de modelos económicos y sociales que prioricen la vida y el bienestar colectivo.

Recordó además que durante su etapa como estudiante participó en el programa de Brigadas Comunitarias del Tecnológico de Monterrey, experiencia que consideró fundamental para comprender las desigualdades sociales y asumir una responsabilidad activa en la construcción de alternativas económicas más incluyentes.

$!La galardonada destacó la necesidad de construir modelos económicos más incluyentes y sostenibles.
La galardonada destacó la necesidad de construir modelos económicos más incluyentes y sostenibles. REBECA RAMÍREZ

“Entendí que el problema no era la falta de talento, inteligencia o capacidad en las comunidades, sino que hemos construido sistemas económicos y sociales que dejan fuera a muchísimas personas”, expresó.

Finalmente, en el marco del evento también se entregó la Insignia Líderes del Mañana a la familia Familia Arizpe Sada y a TSM.

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