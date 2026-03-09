Tendrá el municipio de Arteaga un Business Park; tendrá 14 bodegas

Arteaga contará con un Business Park, el cual según el empresario, Rodolfo Garza Villarreal contará con 14 lotes industriales, los que se serán utilizados principalmente como bodegas logísticas.

“Estamos ahorita con los trámites finales con la autoridad del Municipio de Arteaga y estamos esperando que nos entreguen la licencia de fraccionamiento para poder empezar. Una vez que nos la autoricen nos vamos a tardar ocho meses en el desarrollo del terreno más otros seis a siete meses con la construcción de las bodegas”, dijo.

Garza Villarreal indicó que les interesa instalar este Business Park en Arteaga por la ubicación del terreno, toda vez se ubica en una zona muy consolidad en Fundadores antes de llegar al Libramiento Oscar Flores Tapia, por lo que se encuentra en los límites de Saltillo y Arteaga.

“Es un espacio más enfocado a temas logísticos, distribución más para retail, ya te caben otros espacios no necesariamente industriales”, aseguró.

Por otra parte, el también director del Industrial Partners, indicó que todo sigue muy tranquilo, pues el segundo semestre de 2025 se cerró prácticamente con cero actividad y este primer trimestre todo sigue muy tranquilo, esperando la firma del T-MEC y entre junio-julio se espera tener los temas más claros.

Aunque también “ya está empezando a sonar el teléfono y hay empresas que están reactivando proyectos que tenían suspendidos y la guerra de Medio Oriente, espero que no vaya a retrasar mucho el tema”.

Por lo pronto, en el caso del Industrial Partners, un parque industrial ubicado en Ramos Arizpe, tienen listo un edificio especulativo de 22 mil m² , para el que hay cuatro empresas interesadas en instalarse, todas del giro automotriz. Entre las empresas hay asiáticas, una americana y una europea.