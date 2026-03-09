Tendrá el municipio de Arteaga un Business Park; tendrá 14 bodegas

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 9 marzo 2026
    Tendrá el municipio de Arteaga un Business Park; tendrá 14 bodegas
    Rodolfo Garza Villarreal dijo que la decisión de la ubicación del proyecto, fue porque se trata de una zona muy consolidada en Fundadores. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Al momento se encuentran con los trámites finales y será instalado en los límites de Saltillo y Arteaga

Arteaga contará con un Business Park, el cual según el empresario, Rodolfo Garza Villarreal contará con 14 lotes industriales, los que se serán utilizados principalmente como bodegas logísticas.

“Estamos ahorita con los trámites finales con la autoridad del Municipio de Arteaga y estamos esperando que nos entreguen la licencia de fraccionamiento para poder empezar. Una vez que nos la autoricen nos vamos a tardar ocho meses en el desarrollo del terreno más otros seis a siete meses con la construcción de las bodegas”, dijo.

Garza Villarreal indicó que les interesa instalar este Business Park en Arteaga por la ubicación del terreno, toda vez se ubica en una zona muy consolidad en Fundadores antes de llegar al Libramiento Oscar Flores Tapia, por lo que se encuentra en los límites de Saltillo y Arteaga.

TE PUEDE INTERESAR: En México, sube la inflación 3.92% en la primera mitad de febrero de 2026

“Es un espacio más enfocado a temas logísticos, distribución más para retail, ya te caben otros espacios no necesariamente industriales”, aseguró.

Por otra parte, el también director del Industrial Partners, indicó que todo sigue muy tranquilo, pues el segundo semestre de 2025 se cerró prácticamente con cero actividad y este primer trimestre todo sigue muy tranquilo, esperando la firma del T-MEC y entre junio-julio se espera tener los temas más claros.

Aunque también “ya está empezando a sonar el teléfono y hay empresas que están reactivando proyectos que tenían suspendidos y la guerra de Medio Oriente, espero que no vaya a retrasar mucho el tema”.

Por lo pronto, en el caso del Industrial Partners, un parque industrial ubicado en Ramos Arizpe, tienen listo un edificio especulativo de 22 mil m² , para el que hay cuatro empresas interesadas en instalarse, todas del giro automotriz. Entre las empresas hay asiáticas, una americana y una europea.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía

Localizaciones


Arteaga

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará un acuerdo con plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para implementar medidas que permitan combatir la violencia digital, especialmente aquella dirigida contra las mujeres.

Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres
El llamado surge tras el rescate de un grupo de jóvenes que no logró descender antes de que anocheciera.

Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos
Organizadoras y participantes impulsaron este primer torneo enfocado en el ajedrez femenil en Coahuila.

Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Noem fue destituida poco después de que aparentemente cruzara una de las pocas líneas rojas de la Casa Blanca de Trump: pareció delegar la responsabilidad de sus propios problemas políticos a la Casa Blanca.

Kristi Noem resistió escándalos y controversias, luego cruzó una línea roja de Trump