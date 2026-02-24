En México, sube la inflación 3.92% en la primera mitad de febrero de 2026

El INPC registró un aumentó del 0.25% con respecto a la quincena anterior (segunda quincena de enero de 2026), alcanzando un nivel de 144.064 puntos porcentuales —incrementando 0.484 puntos—, por lo que la inflación general anual se ubicó en 3.92% (una diferencia de 0.13 puntos porcentuales), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el mismo periodo de 2025, la inflación de la primera quincena de febrero fue de 0.15 por ciento y la anual de 3.74%, aumentando 0.18 puntos porcentuales en el periodo citado de 2026.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide el cambio promedio de los precios de productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares de México, puntualiza el Inegi.

INFLACIÓN SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles— alcanzó 0.22% a tasa quincenal. Las mercancías crecieron 0.20% y los servicios 0.24% en sus precios.

Por otro lado, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y “tarifas autorizadas por el gobierno”— presentó un incremento del 0.32% a nivel quincenal. Las frutas y verduras incrementaron un 2.10% en la primera quincena de febrero de 2026 (siendo el aumento más pronunciado en esta inflación).

PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA EN EL INPC

El jitomate (7.90%), papa y otros tubérculos (13.16%), así como el tomate verde (17.84%) presentaron mayores incrementos en sus precios y mayor influencia en el INPC, en términos quincenales en febrero de 2026.

En contraste, los desodorantes (-2.46%), la calabacita (-8.93%) y el pollo (-8.93%) disminuyeron sus precios en la primera quincena de 2026 con respecto a la segunda quincena de enero de 2026.