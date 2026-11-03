Tendrá Hacienda Florida casas tipo Nuevo México

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    Tendrá Hacienda Florida casas tipo Nuevo México
    El gerente del viñedo, Víctor Amaro, dijo que en fin de semana llegan a recibir hasta 200 personas, por ello, para el próximo año estarán desarrollando este proyecto. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA

Iniciará construcción en 2027 y y serán diseñadas para espacios donde se puedan quedar hasta seis personas.

En Hacienda Florida el próximo año iniciará la construcción de viviendas tipo Nuevo México, para quienes visiten el viñedo en General Cepeda y deseen quedarse a hospedar en el mismo, serán para dos, cuatro y seis personas.

El gerente del viñedo, Víctor Amaro indicó que iniciarán con dos casas y crecerán conforme se comporte la demanda, la inversión inicial que realizarán en estas viviendas será de dos a tres millones de pesos.

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Aunque se trata de un viñedo que está cerca, hay quienes quieren quedarse en el lugar, por ello, el próximo año iniciarán este proyecto para generar una estadía y que los visitantes estén cómodos y se puedan quedar el fin de semana.

“Vamos a construir casas tipo Nuevo México, que estén adoc al desierto mexicano con materiales nativos a la región “ y añadió son “Casas tipo glamping (tendencia de turismo que combina glamour y el camping), pero que estés cómodo, no el glampling que se ofrece una burbuja, pero sí la comodidad que te da el hecho de una casa pequeña y que pues estar cómodo el resto de la noche”, explicó.

PRODUCCIÓN

Por otra parte, sobre la producción de Hacienda Florida comentó que este año saldrán 110 toneladas que se traducen en 132 mil botellas de vino, representará un incremento de 10% en comparación de 2025. Producen vinos tintos, rosados, blancos y seguirán la tendencia con los vinos espumosos, la producción de estos últimos iniciará en 2028.

La mayoría de lo que producen va al mercado nacional y un 10% se exporta a Estados Unidos (Houston, Los Ángeles y Nueva York), exportan principalmente vino tinto, le sigue el rosado y finalmente el blanco.

Comentó que el viñedo cuenta con 187 hectáreas y de ellas, actualmente utilizan 21 en la que cuentan con 43 mil plantas, asimismo comentó que la ingesta de vino se ha incrementado, hace unos años era de 300 mililitros por persona, actualmente es de un litro 200, se consume en comidas como en reuniones y un gran mercado son los jóvenes.

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