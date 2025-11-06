Termina México consultas rumbo a revisión del T-MEC

/ 6 noviembre 2025
    Termina México consultas rumbo a revisión del T-MEC
    Economía federal entregará al Senado los resultados de los cuestionarios que se aplicaron. FOTO: TOMADA DE REDES

La Secretaría de Economía dio a conocer que se tuvieron diálogos con diferentes sectores empresariales del País

La Secretaría de Economía (SE) anunció que concluyó la etapa de consultas con el sector privado y economías estatales antes de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que se consultó a representantes de 30 sector empresariales y de las 32 entidades del País.

Entre las industrias consultadas están los vehículos pesados y ligeros, autopartes y llantas, lácteos y derivados, muebles, plásticos y juguetes, alimentos, calzados y textiles, entre otros.

Además de las conversaciones del último mes, la SE integrará los resultados de los más de 2 mil cuestionarios emitidos sobre el T-MEC, cuyos resultados serán integrados en un documento final que será presentado al Senado en enero del próximo año.

”Estas mesas de trabajo permitieron identificar los temas que los participantes consideran prioritarios en materia de comercio exterior para impulsar la competitividad de la economía mexicana en el marco del T-MEC.

”Con este proceso, México avanza de manera ordenada y transparente hacia la revisión del T-MEC, asegurando que la voz de los sectores productivos sea tomada en cuenta y reconociendo las particularidades económicas y sociales de cada estado y sector”, de acuerdo con la dependencia.

