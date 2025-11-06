Termina México consultas rumbo a revisión del T-MEC

La Secretaría de Economía (SE) anunció que concluyó la etapa de consultas con el sector privado y economías estatales antes de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que se consultó a representantes de 30 sector empresariales y de las 32 entidades del País.

Entre las industrias consultadas están los vehículos pesados y ligeros, autopartes y llantas, lácteos y derivados, muebles, plásticos y juguetes, alimentos, calzados y textiles, entre otros.