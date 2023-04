Tesla está sobrevalorada, afirma experto

Para algunos analistas, las dificultades para las acciones de Tesla están lejos de haber terminado y prevén una caída aún peor, e incluso aventuran que la automotriz se encuentra sobrevalorada.

El pasado jueves las acciones de Tesla cayeron un tremendo 9.75%, ya que los inversores la “castigaron” tras unos resultados trimestrales que contenían algunas sorpresas desagradables, en particular en lo que respecta a los márgenes.

El beneficio por acción ascendió a 0.85 dólares, frente a los 0.86 dólares esperados, y los ingresos a 23 mil 300 millones de dólares, frente a los 23 mil 780 millones previstos. Es la primera vez en cinco trimestres que Tesla publica simultáneamente resultados de BPA e ingresos por debajo del consenso, según datos de InvestingPro+.

De acuerdo con David Trainer, fundador y director ejecutivo de la firma de análisis de inversiones New Constructs, tras conocerse los resultados de Tesla, las acciones no deberían valer más de 28 dólares, lo que supone un riesgo de caída de casi el 83% con respecto al precio de cierre del jueves.

En comparación con principios de mes, las acciones de Tesla han registrado una pérdida total del 18.5% tras la fuerte caída del jueves. Además, aunque Tesla acumula ganancias de un 32.5% en lo que va de año, sigue perdiendo cerca de un 50% en términos interanuales.

ALTAS EXPECTATIVAS

”Tesla sigue estando enormemente sobrevalorada”, decía Trainer en una entrevista para Fortune, señalando que la capitalización de mercado de Tesla sigue siendo el doble de las valoraciones combinadas de Toyota y Volkswagen.

Su opinión negativa sobre la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk se basa en gran medida en que no se traga el argumento de que Tesla no es principalmente un fabricante de automóviles, sino un gigante tecnológico, y que la conducción autónoma y las baterías serán sus principales fuentes de ingresos en un futuro no muy lejano.

“Tesla está admitiendo realmente que el negocio del automóvil no generará los beneficios que Musk esperaba, y está claro que las afirmaciones de que el negocio auxiliar aportará el crecimiento adicional necesario no son más que una pista falsa”, dice.

FUERTES PÉRDIDAS

Elon Musk no tuvo el mejor de sus días el pasado jueves 20 de abril de 2023. Los astros se acomodaron de manera torcida para que Elon cayera en desgracia en un lapso de 24 horas, con una caída brutal en el valor de sus acciones de Tesla, el fracaso de su nave espacial y encima un abandono masivo de usuarios clave en Twitter.

De inmediato acaparó todos los reflectores entre la comunidad este megacombo de desdichas en un periodo tan corto, pues se estima que el multimillonario perdió hasta 13 mil millones de dólares de su fortuna.

Es una cifra que a la gran mayoría de las personas arruinaría por completo el resto de su vida, así como a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero en el caso de este ejecutivo al parecer no habría sido “tan” grave.