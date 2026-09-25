Tiene tasa de desocupación alza marginal a 2.72% en agosto

CDMX.-Durante agosto de este año, en México, la Tasa de Desocupación (TD) reportó un aumento marginal de 0.01 puntos porcentuales a 2.72 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), luego de observar un descenso en el mes previo.

La TD en hombres subió 0.17 puntos porcentuales a 2.71 por ciento en el octavo mes de 2026, en tanto, la de mujeres bajó 0.26 puntos a 2.74 por ciento, muestran cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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La TD sin ajuste estacional fue de 3.01 por ciento de la PEA, 0.03 puntos porcentuales más que en agosto de 2025, lo que se reflejó en un total de personas desocupadas de un millón 884 mil 84, unas 86 mil 713 por arriba de lo observad un año atrás.

La Tasa de Informalidad Laboral nacional, por su parte, pasó de 54.83 por ciento de la población ocupada en agosto de 2025 a 55.04 por ciento en el mismo mes del año siguiente, por lo que la población ocupada en la informalidad fue de 33 millones 408 mil 931 personas.

Con ajuste estacional, la TIL fue de 55.06 por ciento de la población ocupada frente a 54.82 por ciento en el octavo mes de 2025, lo que represente un leve aumento anual, aunque su variación mensual fue a la baja, con 0.54 puntos porcentuales.

La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, de acuerdo con el Instituto.

También contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo, a la par que se incluyen otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

En contraste, la Tasa de Subocupación -considera personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual les demanda- tuvo un alza mensual de 0.36 puntos porcentuales en agosto pasado a 6.83 por ciento de la población ocupada.

Al considerar datos originales, la Tasa de Subocupación fue de 7.02 por ciento de la población ocupada en agosto contra 7.05 en igual periodo de 2025.

La población subocupada aumentó en 64 mil 24 durante agosto de 2026 respecto al mismo mes del año anterior para colocarse en 4 millones 260 mil 729 personas.

La información del Inegi indica, además que, a nivel nacional, la población ocupada subió 2.01 por ciento anual en agosto a 60 millones 695 mil 21.

La población ocupada se refiere a aquella que durante la semana de referencia realizó alguna actividad económica durante al menos una hora.