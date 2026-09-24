Freno de EU a exportación de diésel impactaría a la industria en general y precios: Canacar

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Dinero
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    Freno de EU a exportación de diésel impactaría a la industria en general y precios: Canacar
    La afectación del diésel a la industria generaría a su vez un desabasto de alimentos en supermercados, farmacias e insumos en empresas. ESPECIAL.

Exponen que esta situación se daría debido a que se paralizaría hasta el 50% del transporte de carga

Una interrupción en las exportaciones de diésel de Estados Unidos a México, paralizaría a la mitad del transporte de carga en el país; representaría un golpe para la industria en general e impactaría también a los precios finales del consumidor, consideraron representantes del sector privado.

El delegado de Canacar Saltillo, Juan Manuel Ramos Cantú, indicó que en el país solamente el 1% del transporte de carga es eléctrico y el 3% consume gas, mientras que el resto consume diésel; por lo que México importa de Estados Unidos el 40% de ese combustible.

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Por ello, con un freno de las importaciones de diésel de Estados Unidos a México, la afectación sería nacional porque paralizaría al 50% del transporte de carga en el país, sin embargo, además de la afectación al transporte de carga, otro impacto muy grande tendría la industria manufacturera que depende del traslado de materia prima y que se transporte el producto terminado.

Esto reconoció, afectaría no solo a industrias como la automotriz, sino también el transporte de medicinas, alimentos y aquellos artículos de primera necesidad.

Ramos Cantú compartió que el comercio internacional entre México y Estados Unidos en 2025 registró un valor de mercancías por 873 mil millones de dólares, de las cuales 642 mil millones o el 74% se movieron por transportistas.

Dijo que a exportaciones correspondió 411 mil millones de dólares y a las importaciones 231 mil millones de dólares; las toneladas fueron 162 millones y de ellas el 35% que equivale a 57 millones fueron movilizadas por el autotransporte. Mientras que los cruces de camiones fueron 7,589, 315.

Asimismo en enero-julio 2026, el valor de las mercancías fue de 589 mil millones de dólares y de ellos 445 mil millones que representó el 76% se movieron por autotransporte; por parte de este último las exportaciones fueron de 290 mil millones de dólares y las importaciones 156 mil millones.

En toneladas fueron 93 millones y de ellas, por camión se transportaron 34 millones que representaron el 36% del total, mientras que los cruces de camiones en ese periodo fueron de 5,116,257 cruces.

Por su parte, el presidente de Coparmex Piedras Negras, Carl Bres comentó que nada más por esta frontera cruzan 800 camiones diarios de exportación y alrededor de 600 camiones de importación.

“Esto sería un golpe para la industria no solo del transporte, sino para la industria en general y para los precios finales al consumidor porque México importa el 40 a 50% de lo que requiere para seguir moviendo mercancías en transporte”, aseguró.

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