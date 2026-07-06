Trabajadores de Palliser en Saltillo demandan certidumbre laboral

Ante el temor de un cierre, un grupo de trabajadores de la empresa Palliser en Saltillo se dieron cita el lunes en las instalaciones de la planta, esto con el objetivo de hablar con los representantes de la empresa, aclarar la situación y llegar a una serie de acuerdos.

Los trabajadores que actualmente están en paro técnico, llegaron desde siete de la mañana del lunes a las instalaciones de la planta productora de muebles ubicadas en el bulevar Isidro López Zertuche, lugar al que ingresó una comisión.

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De acuerdo a lo que explicaban los trabajadores, la compañía contaba con dos plantas, la ubicada en el bulevar Isidro López Zertuche y otra más en la Calzada Madero, pero esta última cerró aproximadamente desde Semana Santa y los trabajadores que así lo quisieron fueron reubicados en la otra planta.

Los trabajadores demandaron que llevan de 7 a 8 meses con paros, recibiendo el 50% del salario, mientras que desde hace tres semanas ya se incluyó a casi todo el personal y solo labora el personal de confianza, así como los que están pendientes de los envíos.

Ante la zozobra sobre lo qué pasará con la planta, este lunes acudieron a ejercer presión y los acuerdos a los que se llegaron fueron que la empresa no desaparecerá, seguirán con el trabajo y se les respetará la antigüedad y aunque probablemente seguirán los paros, se acordó que se subirá el porcentaje que recibirán para que sea más de ese 50%, aunque falta por definirlo.

Otro acuerdo sobre el incremento salarial de 2026 que todavía no se les aplica, es que la próxima semana se tendrán negociaciones con el sindicato y una comisión para llegar a un porcentaje y que este sea retroactivo de la segunda semana a la fecha.

Asimismo destacaron que los paros técnicos les afecta no solo por el menor sueldo que reciben, sino porque los pagos al Infonavit y al Fonacot no bajan, siguen su curso normal, por lo que se tienen que “amarrar el cinturón”, asimismo otro de los efectos que les ha generado, es que ahora con las preinscripciones escolares se han tardado en inscribir a sus hijos en las preparatorias, algunos de ellos, incluso, hasta reunir los recursos.

Dieron a conocer que fueron recibidos por parte de la empresa por César Varela y Adriana Borrego, contralor y gerente de la planta, asimismo reconocieron la buena disposición para llegar a acuerdos.

Eb el caso del regreso del paro, siguen sin fecha, pero es probable que cuando esto se dé, sea con el área de producción, mientras que con costura es indefinido.

Finalmente comentaron que son alrededor de 800 trabajadores en dos turnos, luego de que se juntarán ambas plantas y hay trabajadores que tienen hasta 25 años laborando para la compañía.