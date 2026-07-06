Incrementó 5.1% la inversión fija bruta en abril de 2026 en México
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Además, el Inegi observó un crecimiento anual de 9.8% en las inversiones extranjeras de capital fijo por concepto de maquinaria y equipo
Las inversiones en maquinaria, infraestructura y capital en México crecieron a tasa anual 5.1% y a tasa mensual 4% en el cuarto mes de 2026, según el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El crecimiento mensual de abril de 2026 fue el más alto registrado desde el mismo mes de 2024, casi duplicando el desempeño de mayo de 2025 (con una tasa de 2.4%).
Asimismo, este es el segundo mes consecutivo que se registran variaciones positivas en 2026, ya que en enero y febrero de este año en cuestión las variaciones porcentuales fueron de -1 y -0.4%, respectivamente.
CRECIMIENTOS DE CAPITAL FIJO POR SECTOR
Las inversiones fijas en capital del sector construcción crecieron 6.5% a tasa mensual y 8.8% en el cuarto mes de 2026. Las inversiones en capital fijo de construcciones residenciales crecieron 12.4 y 16.7% en abril de 2026.
Del sector de maquinaria y equipo se observó un crecimiento de 2% y 0.9% a tasa mensual y anual, respectivamente. Sin embargo, la acumulación de capital fijo nacional decreció con respecto a marzo de 2026 3.7% y con respecto a abril de 2025, 10.6%.
Por otro lado, las inversiones brutas en capital fijo provenientes del exterior (importadas) crecieron 6.2% a tasa mensual y 8.8% a tasa anual, observándose un alza anual de 9.8% por concepto de “maquinaria, equipo y otros bienes” y una baja anual de 1.1% en “equipo de transporte”.
Inegi establece que el IMFBCF proporciona información mensual y permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo.