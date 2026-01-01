Tráfico de pasajeros aéreos en México bajo un 6.5% en el periodo enero-noviembre

CDMX.- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en México informó que durante el periodo enero-noviembre, el tráfico de pasajeros en vuelos nacionales registró una caída de 6.5%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, esto al transportar alrededor de 14.5 millones de personas.

Aeroméxico y Magnicharters registraron una reducción en el número de pasajeros nacionales transportados. Aeroméxico un 6% y Magnicharters un 4% menos. Mientras que Viva incrementó 7.5% el transporte de pasajeros y Volaris un 5.5%.

Destaca el caso de Mexicana, con un incremento de 49% en el tráfico de pasajeros nacionales hasta noviembre, aunque la Aerolínea del Estado Mexicano transportó apenas 3.8 millones de viajeros, en comparación con Viva Aerobús que transportó a 22.8 millones de personas en el mismo periodo.

Asimismo TAR incrementó un 43% su volumen de pasajeros transportados; y Aerus un 45% con 3 millones de personas, en el periodo referido.

Por otro lado, de los 7.5 millones de viajeros internacionales que llegaron hasta noviembre, Aeroméxico fue la aerolínea con el mayor número con un total de 6.9 millones y un crecimiento de 6% contra el año anterior.

De acuerdo a Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, en noviembre, la aerolínea mantuvo una mejora secuencial impulsada por una demanda sólida y disciplina operativa.

“Notablemente, los factores de ocupación en la segunda mitad del año han revertido la tendencia de debilidad observada a principios de 2025. Esta inflexión refleja la recuperación en mercados clave, incluido Estados Unidos”, indicó.

Por su parte, Volaris transportó a 5.9 millones de pasajeros internacionales hasta noviembre, un crecimiento de 3.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta aerolínea destacó en su reporte de tráfico aéreo que el desempeño de noviembre refleja una mejora secuencial en el mercado transfronterizo, junto con una demanda doméstica consistente y estable.

En tanto, Viva transportó a 2.7 millones de pasajeros internacionales, un 15.6% más respecto al mismo periodo del año anterior.

En el caso de Volaris, la aerolínea reenfocó sus esfuerzos en fortalecer su red, principalmente en Tijuana y Guadalajara, aeropuertos que, de acuerdo con la AFAC, son el tercero y cuarto más relevantes en lo que respecta al tráfico nacional.

En lo que respecta al proceso de revisión de motores de Pratt & Whitney, Volaris tuvo aproximadamente un promedio de 36 aviones en tierra durante 2025 y para 2026 espera que el promedio de aeronaves en tierra ronde entre 32 o 33, alcanzando el punto más alto en enero.