¡Es hoy, es hoy!... Entra en vigor el Salario Mínimo 2026; nadie ganará menos de 9 mil 582 pesos

    El 2026 inicia con un incremento histórico al salario mínimo en México. A partir de hoy, ningún trabajador puede percibir menos de 9,582 pesos mensuales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Desde este 1 de enero de 2026 rige el nuevo salario mínimo en México. Conoce los montos, multas por incumplir y a quiénes beneficia el aumento

Año nuevo, ingreso más alto para millones de trabajadores. Este jueves 1 de enero de 2026 entra oficialmente en vigor el nuevo salario mínimo, una medida que obliga a todos los empleadores del país a respetar los montos establecidos por la autoridad laboral.

Con este ajuste, el salario mínimo general mensual se fija en 9 mil 582.47 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte asciende a 13 mil 409.80 pesos mensuales, reflejando las diferencias en el costo de vida de esa región.

El aumento fue anunciado el pasado 3 de diciembre tras un acuerdo unánime entre empresarios, sindicatos y autoridades, consolidando una política salarial que busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

CUÁNTO SE PAGARÁ POR DÍA EN 2026

El incremento aprobado para este año representa un aumento del 13% en el salario mínimo general y del 5% para los 46 municipios de la frontera norte. Estos porcentajes se traducen en nuevos pagos diarios obligatorios.

A partir de hoy, el salario mínimo general diario será de 315.04 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte deberá pagarse 440.87 pesos diarios. Ningún contrato, acuerdo verbal o esquema de pago puede estar por debajo de estos montos.

Aunque los salarios mínimos se fijan de manera anual, la Ley Federal del Trabajo (LFT) permite su revisión en cualquier momento del año si existen condiciones económicas que lo justifiquen.

MULTAS Y SANCIONES POR PAGAR MENOS

El incumplimiento del salario mínimo no solo implica una falta administrativa, sino también consecuencias legales graves para los empleadores. Desde este 1 de enero de 2026, pagar menos de lo establecido puede derivar en multas económicas y penas de prisión.

Las sanciones previstas por la Ley Federal del Trabajo son las siguientes.

• 90,512 pesos (800 UMAS) si la omisión no excede un salario mínimo mensual

• 181,024 pesos (1,600 UMAS) si la omisión supera ese monto pero no rebasa tres meses

• 362,048 pesos (3,200 UMAS) cuando la omisión excede tres meses de salario mínimo

Estas medidas buscan garantizar que el salario mínimo funcione como un piso real de protección para los trabajadores.

SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES TAMBIÉN SUBEN

Además del salario mínimo general, en 2026 también se incrementan los salarios mínimos profesionales correspondientes a 61 oficios y actividades especializadas. Estos tendrán un aumento del 13% en la zona general y del 5% en la frontera norte.

Los nuevos salarios profesionales oscilarán entre 9,505.5 pesos mensuales, como en el caso de manejadores de granja avícola, y 21,163.8 pesos mensuales para reporteros de prensa escrita y gráfica.

Si un empleador paga menos de lo establecido a un trabajador incluido en esta tabla, se aplicarán las mismas multas y sanciones que en el salario mínimo general.

DATOS CURIOSOS

• Desde 2018 el salario mínimo ha registrado aumentos de doble dígito

• En la frontera norte ya se cubre el objetivo de dos canastas básicas

• Más de 8.5 millones de trabajadores se beneficiarán directamente

El aumento al salario mínimo que entra en vigor este 1 de enero de 2026 marca un nuevo paso en la recuperación del poder adquisitivo en México. Aunque solo quienes ganan el mínimo verán reflejado el ajuste de forma directa, la medida establece un referente clave para el mercado laboral y refuerza la obligación de garantizar ingresos dignos para los trabajadores.

