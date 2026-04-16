Dice Trump que Irán acordó entregar sus reservas de uranio
El Departamento de Estado afirmó que en el acuerdo para un cese al fuego, Líbano se comprometió a detener los ataques de Hezbolá
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que las dos partes estaban “cerca” de un acuerdo de paz que pondría fin a seis semanas de conflicto.
“Han aceptado devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.
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“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, añadió ante los reporteros.
El Mandatario afirmó que la próxima reunión entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse este fin de semana, y añadió que no está seguro de que sea necesario prorrogar el alto el fuego.