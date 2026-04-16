Dice Trump que Irán acordó entregar sus reservas de uranio

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que las dos partes estaban “cerca” de un acuerdo de paz que pondría fin a seis semanas de conflicto.

“Han aceptado devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

TE PUEDE INTERESAR: El Papa León XIII denuncia un mundo ‘asolado por tiranos’ en medio de una fuerte controversia con Trump

“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, añadió ante los reporteros.

El Mandatario afirmó que la próxima reunión entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse este fin de semana, y añadió que no está seguro de que sea necesario prorrogar el alto el fuego.