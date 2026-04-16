Dice Trump que Irán acordó entregar sus reservas de uranio

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Internacional
/ 16 abril 2026
    Dice Trump que Irán acordó entregar sus reservas de uranio
    Este avance coincide con los esfuerzos de mediación de Pakistán entre Irán y Estados Unidos para lograr un segundo ciclo de diálogos, tras las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad. AP.

El Departamento de Estado afirmó que en el acuerdo para un cese al fuego, Líbano se comprometió a detener los ataques de Hezbolá

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que las dos partes estaban “cerca” de un acuerdo de paz que pondría fin a seis semanas de conflicto.

“Han aceptado devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

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“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, añadió ante los reporteros.

El Mandatario afirmó que la próxima reunión entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse este fin de semana, y añadió que no está seguro de que sea necesario prorrogar el alto el fuego.

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