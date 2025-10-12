Tras aplicación de aranceles, empresas en Coahuila enfrentan un reto para el cierre de año: IP

Dinero
/ 12 octubre 2025
    Tras aplicación de aranceles, empresas en Coahuila enfrentan un reto para el cierre de año: IP
    Las empresas tendrán que contrarrestar escenario que resultó de la aplicación de las tarifas por parte de Estados Unidos, en donde destacó la pérdida de empleo. FOTO: ESPECIAL.

Ante incertidumbre, Coahuila no presentará los mismos números de crecimiento al finalizar el 2025 como en años anteriores

De acuerdo al empresario, Luis Arizpe Jiménez, el cierre del año será retador, lo que llevará a las empresas en México y Coahuila a contrarrestar los escenarios no tan halagadores que se ven hacia adelante con respecto a las mejoras, productividad e innovación.

Arizpe Jiménez señaló que los aranceles han frenado las exportaciones, situación que se ha observado en el estado de Coahuila, en donde ha bajado el empleo, pues al ser un estado exportador, su economía se ha visto afectada.

“En la parte de crecimiento económico en Coahuila, no la vamos a tener en este año, habíamos sido beneficiados durante muchos años en el norte y ahorita por la incertidumbre que hay y por los aranceles hemos estado afectados”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Supera Saltillo la generación de empleo de 22 estados: CEECS

Sin embargo, añadió que para enero del próximo año con algo avanzado en las negociaciones del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), esperan que se vean mejor las cosas y que se defina el tema de los aranceles, para así poder aminorar la incertidumbre.

Por otra parte, ante la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sustituir el T-MEC con acuerdos bilaterales, Arizpe Jiménez indicó que el tratado de libre comercio que se tiene entre los tres países ha funcionado y dado muy buenos resultados para los tres países.

Por ello, esperan que se den las cosas y los argumentos de peso, sobre el beneficio que ha generado para los países, aunque siempre hay adecuaciones y conceptos que se tendrán que revisar, sobre todo ahora por la situación particular que hay con los aranceles de Estados Unidos.

“Va a ser todo un reto, ojalá que el Gobierno Federal tenga esas mesas de junto para estar dialogando y con expertos en cada uno de los sectores para tener el mejor tratado que se pueda”, aseguró.

Temas


Economía
empleos

Localizaciones


Coahuila
México

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros