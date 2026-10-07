General Motors de Ramos Arizpe aplica paros técnicos tras concluir producción de Blazer a gasolina

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    General Motors de Ramos Arizpe aplica paros técnicos tras concluir producción de Blazer a gasolina
    General Motors aplicó paros técnicos en áreas del complejo de Ramos Arizpe tras concluir la fabricación de la Blazer a gasolina ARCHIVO

La salida del modelo reducirá el ritmo de fabricación; la planta mantendrá la manufactura de vehículos eléctricos

El complejo de General Motors en Ramos Arizpe inició paros técnicos en distintas áreas de producción como parte del ajuste operativo derivado del fin de la fabricación de la Chevrolet Blazer a gasolina.

Fuentes cercanas a la armadora señalaron que este miércoles el personal de los departamentos de Pintura y Carrocerías fue enviado a descanso el resto de la semana, mientras que para este jueves se prevé una medida similar en la planta de Ensamble.

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Este 7 de octubre de 2026, General Motors concluyó oficialmente la producción de la Blazer impulsada por motor de combustión, decisión que ya había sido anunciada desde junio de 2025 como parte de la reorganización de operaciones de la compañía en Norteamérica.

La fabricación de este modelo será trasladada a la planta Spring Hill Assembly Plant, ubicada en Tennessee, Estados Unidos, lo que ha obligado al complejo de Ramos Arizpe a realizar ajustes en sus procesos y plantilla laboral.

DISMINUYE RITMO DE PRODUCCIÓN

Con la salida de la Blazer a gasolina, la capacidad de producción del complejo disminuirá de aproximadamente 50 a 30 unidades por hora, de acuerdo con información de fuentes relacionadas con la empresa.

Pese a estos cambios, la planta continuará con la manufactura de vehículos eléctricos, entre ellos la Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV y Cadillac OPTIQ, modelos que forman parte de la estrategia global de la compañía orientada hacia la movilidad de cero emisiones.

Además, General Motors contempla la incorporación de nuevos proyectos en Ramos Arizpe. Para 2027 está previsto el inicio del ensamble de los modelos Chevrolet Groove y Aveo, lo que representará la apertura de nuevas líneas de producción en el complejo.

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