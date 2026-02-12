Tren de pasajeros generará hasta 10 mil empleos: SETRA

Hasta 10 mil empleos, entre directos e indirectos, son los que estará generando en la Región Sureste de Coahuila la construcción del tren de pasajeros y hasta la fecha ya se han contratado a 170 trabajadores.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro durante su participación en la reunión mensual de Canacintra, comentó que son 3 mil 500 empleos directos los que generará la empresa en la Región Sureste, pero sumando los indirectos llegará a alrededor de 10 mil empleos.

Por ello, destacó la importancia de realizar una reconversión de habilidades y en ese sentido, añadió que están trabajando con los diferentes planteles para tener a la gente capacitada y así sean contratados para este proyecto.

Luego en entrevista, comentó que a la fecha se han contratado a 170, sin embargo, para este mes llegarán a 200, los contratados tienen ya meses trabajando para la compañía.

“La semana pasada nos reunimos con Carso y ellos nos van a pasar qué habilidades o qué capacitación es la que van a requerir estas personas” y añadió “Obviamente requerirán habilidades especiales como soldadura, electricidad, pero en general es muy básico lo que piden”.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez también comentó que este viernes tendrán ellos una reunión con la empresa que designó Grupo Carso para la contratación del personal,

Expuso que la idea es que ellos compartan su bolsa de trabajo o posiciones que necesitan, para que así la cámara las difunda entre los socios y en la bolsa unificada que se tiene con el resto de las cámaras, con ello, añadió que se trabaja en conjunto y Canacintra pone su granito de arena.