Tren de pasajeros generará hasta 10 mil empleos: SETRA

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 12 febrero 2026
    Tren de pasajeros generará hasta 10 mil empleos: SETRA
    De acuerdo a lo que se informó son alrededor de 3 mil empleos directos, los cuales sumados a los indirectos dan esta cifra final. ESPECIAL.

Al momento se han contratado a 170 personas, pero se espera llegar a 200 en este mes

Hasta 10 mil empleos, entre directos e indirectos, son los que estará generando en la Región Sureste de Coahuila la construcción del tren de pasajeros y hasta la fecha ya se han contratado a 170 trabajadores.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro durante su participación en la reunión mensual de Canacintra, comentó que son 3 mil 500 empleos directos los que generará la empresa en la Región Sureste, pero sumando los indirectos llegará a alrededor de 10 mil empleos.

TE PUEDE INTERESAR: Cae hasta un 4.5% flujo operativo de Arca Continental

Por ello, destacó la importancia de realizar una reconversión de habilidades y en ese sentido, añadió que están trabajando con los diferentes planteles para tener a la gente capacitada y así sean contratados para este proyecto.

Luego en entrevista, comentó que a la fecha se han contratado a 170, sin embargo, para este mes llegarán a 200, los contratados tienen ya meses trabajando para la compañía.

“La semana pasada nos reunimos con Carso y ellos nos van a pasar qué habilidades o qué capacitación es la que van a requerir estas personas” y añadió “Obviamente requerirán habilidades especiales como soldadura, electricidad, pero en general es muy básico lo que piden”.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez también comentó que este viernes tendrán ellos una reunión con la empresa que designó Grupo Carso para la contratación del personal,

Expuso que la idea es que ellos compartan su bolsa de trabajo o posiciones que necesitan, para que así la cámara las difunda entre los socios y en la bolsa unificada que se tiene con el resto de las cámaras, con ello, añadió que se trabaja en conjunto y Canacintra pone su granito de arena.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
empleos

Localizaciones


Coahuila
Región Sureste

Organizaciones


SETRA

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades sanitarias exhortan a madres y padres a identificar signos de alarma y acudir a los centros de salud para detección oportuna.

Coahuila: cáncer infantil, entre la urgencia médica y la esperanza de un donador compatible
En Coahuila el 48 por ciento de los jovencitos no ha escuchado hablar de métodos anticonceptivos.

Uno de cada 5 adolescentes de Coahuila ignora para qué sirve el uso del condón
Aunque la reforma sí contempla una reducción a 40 horas por semana, conserva el esquema de un día de descanso por cada seis de trabajo.

Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado
Como cada año, cientos de mujeres saldrán a las calles para exigir se respeten sus derechos.

Colectiva organiza actividades para financiar una de las marchas del 8M en Saltillo
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional