Cae hasta un 4.5% flujo operativo de Arca Continental

MONTERREY..-Arca Continental (AC) informó sobre una caída de 4.5% en el flujo operativo del cuarto trimestre hasta los 13 mil 547 millones de pesos.

De acuerdo con su informe, pese a la caída en el Ebitda trimestral, en el año este indicador ascendió a 50 mil 180 millones de pesos, registrando un crecimiento de 3.0% y un margen de 20.2%.

“En 2025, superamos por primera vez en nuestra historia la marca de 50 mil millones de pesos en Ebitda, reflejo de una estricta disciplina en el gasto y una ejecución sólida en los fundamentales del negocio. Además, durante el cuarto trimestre de 2025, alcanzamos ventas netas consolidadas por 64 mil 540 millones de pesos y un margen Ebitda de 21.0%. Estos resultados reflejan la resiliencia de nuestro modelo de negocio sostenible, que impulsa el crecimiento rentable y genera valor para quienes interactúan con la empresa”, dijo Arturo Gutiérrez, director general de AC.

AC precisó que el volumen de ventas consolidado disminuyó 1.1% en el trimestre a 570.8 MCU, excluyendo garrafón, resaltando la categoría de no carbonatados que creció 2.3% durante el trimestre.

En México, las ventas aumentaron 1.2% en el cuarto trimestre, a 28 mil 213 millones de pesos, mientras que el volumen alcanzó 284.2 MCU, excluyendo garrafón, mitigado principalmente por la categoría de no carbonatados, destacando té helado y leche con crecimientos de 18.3% y 12.0%, respectivamente.

El precio promedio por caja unidad sin garrafón subió 5.0%, a 92.7 pesos, como resultado de ajustes selectivos en precios facilitados por nuestras plataformas digitales.

Las ventas netas para la región de Estados Unidos se mantuvieron en línea con el cuarto trimestre de 2024 (10.2% en términos de moneda local) en 23 mil 843 millones de pesos. El volumen fue de 115.8 MCU, 2.2% mayor respecto al mismo periodo del año pasado.

Por último, en Sudamérica, las ventas registraron una disminución trimestral de 5.6% a 12 mil 485 millones de pesos

En el trimestre, el volumen en Sudamérica, excluyendo garrafón, se mantuvo en 170.7 MCU como resultado de menores volúmenes en Ecuador y Argentina, parcialmente compensados por crecimiento en Perú.

En este trimestre, la utilidad neta fue de 4 mil 658 millones de pesos, un 11.5% menor a la de igual lapso del año pasado.

En el año, la ganancia fue de 19 mil 580 millones, en línea con el 2024.

La empresa dijo que la Inversión en activos fijos durante el periodo fue de 18 mil 939 millones de pesos.