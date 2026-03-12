Turismo religioso generará hasta 300 mil visitantes durante Semana Santa en Coahuila

Hasta 300 mil visitantes pudiera estar generado en Semana Santa el turismo religioso y de ellos, un 30% o casi cien mil sería en Torreón señaló la encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Martha Moncada.

“Nosotros tenemos un detonante muy fuerte del turismo religioso en la Laguna, con la procesión del silencio en Viesca y con el Viacrucis del Cristo de las Noas que recibe muchísima gente”, dijo.

Aunque en Viacrucis el icono es el que se realiza en Torreón, por lo que añadió que esos se replican en todo el estado, además resaltó el que se lleva a cabo en el Ojo de Agua en Saltillo.

“Nosotros tenemos nuestro turismo religioso más fuerte en Torreón, el Viernes Santo en la mañana con el viacrucis en el Cristo de las Noas y lo que también se ha vuelto un referente es la Procesión del Silencio que ocurre en Viesca”.

Después del turismo religioso, otro giro que atrae a muchos visitantes durante Semana Santa es la visita a los museos, los que estimó genera hasta el 10% de las que se reciben en ese periodo vacacional.

ESPERAN SUPERAR EL 2025

Del periodo de Semana Santa en general, este año esperan superar los 870 mil visitantes y la derrama económica de mil millones de pesos que se generó el mismo periodo de 2025, asimismo comentó que los ocho Pueblos Mágicos ya tienen reservas al cien por ciento, asimismo se espera un repunte en las ciudades ancla como son Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Acuña y Piedras Negras.

Asimismo durante Semana Santa la ocupación más fuerte se presenta del miércoles, jueves y viernes, mientras que se va a partir del sábado, asimismo comentó que el turismo es muy regional y todos van a sus lugares de origen.

“Pero genera derrama económica, ya no como turista porque no pernoctas en un hotel, pero si generas derrama porque ocupas restaurantes, gasolina y museos”, dijo.

Fuera del turismo que se da del mismo estado, se recibe turistas de Nuevo León, Durango, Tamaulipas y San Luis Potosí, entre otros.