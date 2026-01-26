Urge una reactivación económica para México: IP

/ 26 enero 2026
    Urge una reactivación económica para México: IP
    Luis Arizpe dijo que esperan que se reactiven las exportaciones cuando exista claridad en las próximas reuniones entre México, Estados Unidos y Canadá. FOTO: REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Resalta que el T-MEC es un tratado que ha beneficiado a los tres países y tiene que seguir adelante porque genera muchos beneficios

El empresario Luis Arizpe Jiménez dijo que todos están esperando que hay una reactivación porque se necesita que México crezca, sin embargo, para ello, se tienen que dar las condiciones como son certeza, certidumbre y que el Poder Judicial demuestra que es imparcial.

Mientras tanto, a nivel general en el país y en el norte, el consumo está débil y también está la dificultad en las exportaciones.

TE PUEDE INTERESAR: La industria de México perdió 153 mil empleos en 2025; el 40% de los trabajadores ganan el mínimo: Inegi

Arizpe Jiménez dijo que entre las medidas que han adoptado las empresas ante la situación económica nacional e internacional, está la productividad y bajar costos para ser más eficientes, asimismo añadió que hay que prepararse desde ahorita porque viene la reforma de las 40 horas que tendrá un incremento directo de un 20% en el costo laboral.

Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Económicos del Comercio Servytur (CECS), Jorge Dávila Flores, indicó que la situación es complicada por la pérdida de empleos a nivel nacional, el escenario que hay a nivel internacional y la falta de apoyos a las Pymes.

“A nivel Federal ya tenemos más de 7 años que desaparecieron todos los apoyos a la pequeña y mediana empresa y con la importancia que tiene la generación de empleos y las aportaciones al PIB es importante que se reconsidere esa situación”, aseguró.

En el caso de la caída del empleo en el país, añadió que ésta dependerá del entorno, toda vez que hay inquietud e incertidumbre por estos temas,.

“Creo que la forma de combatirlo es restablecer los programas de apoyo y atención a las Pymes, además de no generar modificaciones legislativas que provoque más cierre de empresas y migración de la formalidad a la informalidad”, dijo.

