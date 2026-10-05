Urgen recursos, pero subejercen con el Fondo de Aportaciones

CDMX.- A pesar de la falta de infraestructura educativa que México tiene, los recursos que se destinan para mejorarla no se ejercen en su totalidad. Es lo que ha pasado con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), destinado a financiar infraestructura educativa y asistencia social, y el cual registró diferencias entre los recursos aprobados y los ejercidos durante los últimos años.

En 2025, el gasto ejercido quedó 39.8 millones de pesos por debajo del presupuesto autorizado, mientras que para 2026 la diferencia preliminar asciende a 43.5 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El FAM forma parte del Ramo 33 y se financia con recursos federales equivalentes a 0.814 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP), que incluye ingresos tributarios y petroleros. A diferencia de las participaciones, las aportaciones tienen un destino específico y se transfieren a los gobiernos estatales para atender necesidades determinadas por la Ley de Coordinación Fiscal, explicó Emilio Sánchez, especialista en finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). El fondo se divide en dos componentes: asistencia social e infraestructura educativa. Este último concentra 54 por ciento de los recursos y se destina a la construcción, equipamiento y rehabilitación de escuelas públicas de educación básica, media superior y superior universitaria.

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En 2025, el FAM contó con un presupuesto de 39 mil 822 millones de pesos, de los cuales 21 mil 504 millones se destinaron a infraestructura educativa. El gasto ejercido en ese componente fue inferior en 21.5 millones de pesos. Para 2026, el presupuesto total ascendió a 43 mil 465 millones de pesos, con 23 mil 471 millones para infraestructura educativa. Las cifras preliminares del ejercicio muestran una diferencia de 43.5 millones de pesos respecto al monto aprobado.

La asignación del componente educativo considera las necesidades de cada nivel. Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede distribuir prioritariamente 64 por ciento a educación básica, 4.72 por ciento a media superior y 31.28 por ciento a educación superior universitaria. Entre los criterios para repartir los recursos se encuentran la matrícula, la inasistencia escolar y el rezago en infraestructura. Para 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) propone destinar 46 mil 583 millones de pesos al FAM, de los cuales 25 mil 155 millones corresponderían a infraestructura educativa.