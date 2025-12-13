Menos recursos federales golpean obras y finanzas de estados y municipios

    Menos recursos federales golpean obras y finanzas de estados y municipios
    Reducción se da en un contexto de mayor dependencia del gasto federal y riesgos para la inversión pública. /FOTO: ESPECIAL

La reducción de recursos transferidos por la Federación presionó las finanzas locales y limitó la ejecución de proyectos de infraestructura

CDMX.- Entre julio y septiembre de este año, los estados y municipios del país enfrentaron una reducción en las participaciones federales, lo que afectó la continuidad de obras públicas programadas para ese periodo, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

La fragilidad de las finanzas estatales limitó la capacidad de los gobiernos locales para emprender proyectos de infraestructura con recursos propios, lo que incrementó su dependencia del financiamiento federal, particularmente en el sector de la construcción.

Así lo reportaron directivos empresariales consultados por Banxico, principalmente en la región norte del país, quienes señalaron que la menor actividad en obra pública se asoció con la reducción de las participaciones federales transferidas a las entidades, en comparación con el trimestre previo.

Los contactos del banco central advirtieron que, hacia adelante, uno de los principales riesgos es que la inversión pública en infraestructura, tanto estatal como federal, resulte menor a la anticipada, lo que podría afectar el crecimiento regional y la generación de empleo.

De acuerdo con un análisis del CEFP, al cierre de septiembre el gasto federalizado pagado a estados y municipios ascendió a 2 billones de pesos, lo que representó un aumento real de 1% al descontar la inflación. De ese monto, un billón de pesos correspondió a participaciones de libre disposición y 773 mil 530 millones de pesos a aportaciones etiquetadas.

En comparación con lo calendarizado por la Secretaría de Hacienda, el gasto federalizado superó lo previsto en 12 mil 927 millones de pesos, equivalente a un incremento de 0.7%; sin embargo, al interior se observaron variaciones significativas entre entidades y tipos de recursos.

En el rubro de participaciones, Veracruz fue el estado con el mayor aumento respecto a lo programado, con 5.5%, mientras que Sinaloa registró la mayor caída, con una disminución de 3.9%. También se reportaron reducciones en Tabasco, Hidalgo, Zacatecas y Sonora.

Una de las principales diferencias se observó en las participaciones derivadas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la venta final de gasolinas y diésel, las cuales registraron una baja de mil 461 millones de pesos respecto a lo previsto.

En cuanto a las aportaciones federales, estas se ubicaron 16 mil 601 millones de pesos por debajo de lo calendarizado, lo que representó una reducción de 2.1%, con excepción del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), que mostró un incremento de 3.4%, según el CEFP.

Para enfrentar el escenario de menores recursos, Banxico señaló que es necesario fortalecer las condiciones para la inversión, impulsar la productividad y la innovación, así como robustecer las fuentes internas de crecimiento de las economías estatales. Con información de El Universal

