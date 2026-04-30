Utilizarán algunas empresas bonos para complementar utilidades: ARHCOS

Ahora que inicia el reparto de utilidades, el presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), Miguel Ángel Muñoz Betancourt, estimó que entre un 50 a 60% de los socios utilizarán como recurso los bonos debido a que la cantidad fue menor a la del año pasado o no se generó la utilidad.

Indicó que se observa un panorama un poco más complejo en comparación al año pasado, debido a las políticas económicas internacionales que todavía se están viendo este año, aunado a que el cierre del ejercicio fiscal del 2025 presentó una reducción en los volúmenes de venta de las empresas.

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Lo que incidió tanto en las ventas como en las utilidades que se reparten a los trabajadores.

No obstante, destacó que es común porque las utilidades están ligadas estrictamente a los ingresos de las compañías.

“Vemos un panorama más complejo, va a haber utilidades a lo mejor no como las del año pasado, pero si vemos un esfuerzo de las compañías para de alguna forma mantener esa expectativa de los trabajadores de percibir un ingreso adicional en estos tiempos y qué estamos viendo que algunas compañías están planeando pagar algunos bonos adicionales como complemento o incluso como sustituto del pago de las utilidades”, aseguró.

Ante ello, el presidente de ARHCOS señaló “Nosotros tenemos una membresía de 230 socios, de los cuales consideró que alrededor de un 50% a 60% estarían pagando un bono de diferentes cantidades porque las utilidades fueron menores en algunos casos o porque no se generaron”.

Muñoz Betancorut expresó que puede haber socios que tuvieron una pérdida y no generaron utilidades, sin embargo, hicieron el esfuerzo por tener una bolsa de recursos para repartir entre lo trabajadores.

Agregó que habrá socios que paguen 2 a 3 mil pesos más de la utilidad que ya tienen para llegar un monto de 7 mil ó 7 mil 500 pesos, pero también habrá otras que tengan montos de 20 mil ó 30 mil pesos y la variación tiene que ver mucho con el giro de la empresa, como ejemplo citó que la industria automotriz fue de las más golpeadas, sin embargo, también hay otros giros como el de electrodomésticos, la acerera y de construcción, entre otras.

En el caso de los paros locos, comentó que esa es una costumbre más arraigada en la Región Centro, sin embargo, para prevenirlos se debe tener una comunicación muy efectiva, toda vez que es la base para evitar cualquier conflicto.