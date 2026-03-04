Vacunarán a trabajadores de empresas de la región sur contra sarampión: Canacintra

/ 4 marzo 2026
    Vacunarán a trabajadores de empresas de la región sur contra sarampión: Canacintra
    Las acciones forman parte de la estrategia nacional para fortalecer la protección de la población contra la enfermedad viral. ESPECIAL.

Lo solicitaron 18 plantas de la región Sureste y se trata de centros de trabajo que cuentan con más de 300 colaboradores cada uno

Trabajadores de 18 empresas grandes de la Región Sureste de Coahuila serán vacunados contra el sarampión, para ello, recibirán a personal del IMSS en sus instalaciones.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, indicó que en la Expo Salud & Bienestar que se realizará este 22 de marzo en las instalaciones del Centro de Convenciones de la cámara, contarán con la participación de diferentes instituciones de salud y se contará con los diferentes esquemas de vacunación, entre ellos contra el sarampión.

Aunque las plantas promoverán que sus trabajadores vayan a este evento, también hay quienes solicitaron que se gestionará ante el IMSS que ellos vayan directamente a las plantas para vacunar a los trabajadores, lo que se estará realizando en 18 plantas de la Región Sureste.

Son plantas con 300 trabajadores o más, para que así al menos cien de ellos reciban la vacuna contra el sarampión, toda vez que se pueden dar casos de trabajadores que por la edad no la necesitan o simplemente no desean vacunarse.

En la vacunación contra el sarampión, el Seguro Social empezó primero con la población vulnerable y con los niños, por lo que en los próximos días estarán empezando con los trabajadores de las empresas.

Los nombres de las plantas no se proporciona a solicitud de los propios centros de trabajo, sin embargo, se comentó que son empresas grandes de la Región Sureste, asimismo realizan está acción con la premura de cuidar a sus trabajadores y adelantarse un poco, además de que no siempre todo el personal puede asistir a la Expo.

Temas


Sarampión
Vacunación
Economía

Localizaciones


Coahuila
Región Sureste

Organizaciones


IMSS

