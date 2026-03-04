Vacunarán a trabajadores de empresas de la región sur contra sarampión: Canacintra

Trabajadores de 18 empresas grandes de la Región Sureste de Coahuila serán vacunados contra el sarampión, para ello, recibirán a personal del IMSS en sus instalaciones.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, indicó que en la Expo Salud & Bienestar que se realizará este 22 de marzo en las instalaciones del Centro de Convenciones de la cámara, contarán con la participación de diferentes instituciones de salud y se contará con los diferentes esquemas de vacunación, entre ellos contra el sarampión.

Aunque las plantas promoverán que sus trabajadores vayan a este evento, también hay quienes solicitaron que se gestionará ante el IMSS que ellos vayan directamente a las plantas para vacunar a los trabajadores, lo que se estará realizando en 18 plantas de la Región Sureste.

Son plantas con 300 trabajadores o más, para que así al menos cien de ellos reciban la vacuna contra el sarampión, toda vez que se pueden dar casos de trabajadores que por la edad no la necesitan o simplemente no desean vacunarse.

En la vacunación contra el sarampión, el Seguro Social empezó primero con la población vulnerable y con los niños, por lo que en los próximos días estarán empezando con los trabajadores de las empresas.

Los nombres de las plantas no se proporciona a solicitud de los propios centros de trabajo, sin embargo, se comentó que son empresas grandes de la Región Sureste, asimismo realizan está acción con la premura de cuidar a sus trabajadores y adelantarse un poco, además de que no siempre todo el personal puede asistir a la Expo.