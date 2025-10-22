Van 500 comercios registrados en la región sur de Coahuila para participar en el Buen Fin 2025

En la Región Sureste son hasta ahora 500 los negocios que se han registrado para participar en el Buen Fin 2025, el cual se realizará del 13 al 17 de noviembre, sin embargo, se espera llegar a los 9 mil comercios participantes.

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez Saade, indicó que entre los giros de los negocios que se han registrado del comercio hasta ahora son zapaterías, boutiques, zapaterías y prestadores de servicio, así como hoteles.

TE PUEDE INTERESAR: Oro pierde brillo tras señales de alivio comercial; tomas de ganancias frenan escalada histórica

Sin embargo, confió en que llegarán a los 9 mil participantes, asimismo indicó que este año se está abriendo la cámara por indicaciones del presidente de Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre, a todo el comercio, incluso se está invitando a los que no son afiliados a que participen en el programa y se inscriban en las páginas oficiales de el Buen Fin y el Viernes muy Mexicano.

Rodríguez Saade señaló que la participación de los comercios buscan que se dé tanto en el Buen Fin como con el Viernes muy Mexicano; de este último, comentó que es la segunda edición del programa que promueve la Concanaco, actualmente son 350 mil los participantes a nivel nacional.

Asimismo indicó que se ha estado buscando a las autoridades para que apoyen sus direcciones, sobre todo de economía, a impulsar estos programas.