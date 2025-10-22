Van 500 comercios registrados en la región sur de Coahuila para participar en el Buen Fin 2025

Dinero
/ 22 octubre 2025
    Van 500 comercios registrados en la región sur de Coahuila para participar en el Buen Fin 2025
    Salvador Rodríguez señaló que los promotores de la Canaco Saltillo están invitando a los establecimientos a participar en esta actividad comercial y en el Viernes muy Mexicano. FOTO: REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Comienza el registró de negocios para participar en el programa; se espera llegar a 9 mil

En la Región Sureste son hasta ahora 500 los negocios que se han registrado para participar en el Buen Fin 2025, el cual se realizará del 13 al 17 de noviembre, sin embargo, se espera llegar a los 9 mil comercios participantes.

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez Saade, indicó que entre los giros de los negocios que se han registrado del comercio hasta ahora son zapaterías, boutiques, zapaterías y prestadores de servicio, así como hoteles.

TE PUEDE INTERESAR: Oro pierde brillo tras señales de alivio comercial; tomas de ganancias frenan escalada histórica

Sin embargo, confió en que llegarán a los 9 mil participantes, asimismo indicó que este año se está abriendo la cámara por indicaciones del presidente de Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre, a todo el comercio, incluso se está invitando a los que no son afiliados a que participen en el programa y se inscriban en las páginas oficiales de el Buen Fin y el Viernes muy Mexicano.

Rodríguez Saade señaló que la participación de los comercios buscan que se dé tanto en el Buen Fin como con el Viernes muy Mexicano; de este último, comentó que es la segunda edición del programa que promueve la Concanaco, actualmente son 350 mil los participantes a nivel nacional.

Asimismo indicó que se ha estado buscando a las autoridades para que apoyen sus direcciones, sobre todo de economía, a impulsar estos programas.

Temas


Economía
El Buen fin
ventas

Localizaciones


Coahuila

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

true

POLITICÓN: Acusa a empresas de hemodiálisis de estar presuntamente detrás de protestas contra el IMSS
Trabajadores de Coahuila afectados por la pérdida de empleos en el sector maquilador durante 2025.

Coahuila pierde más de 11 mil empleos en el sector maquilador, según el Inegi
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
El relanzamiento panista en Coahuila

El relanzamiento panista en Coahuila
true

Mientras la 4T avanza en la destrucción, el PAN voltea al pasado
true

T-MEC y aguas binacionales: ¿viene una situación imposible?