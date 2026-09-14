Wall Street a la baja ante tensiones por la Fed y llamados a frenar el avance de la IA

El sector tecnológico se convirtió en el principal factor de presión para Wall Street luego de que directivos de empresas líderes en IA como Dario Amodei, CEO de Anthropic, señalara la necesidad de desacelerar la innovación en los modelos más avanzados por motivos de seguridad.

Los mercados de Nueva York registraron pérdidas generales este lunes 14 de septiembre debido a la expectativa de un nuevo incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) y a un cambio de postura dentro de la industria de la inteligencia artificial .

A esta postura se sumaron otros ejecutivos de la industria, entre ellos Sam Altman, director general de OpenAI, lo que generó cautela entre los inversionistas respecto al desempeño futuro de estas empresas IA.

La incertidumbre sobre el rumbo del sector de la IA derivó en caídas significativas en la cotización de empresas clave de la cadena de suministro y desarrollo tecnológico:

Intel: -5.59% (a 97.19 dólares)

Micron Technology: -5.25% (a 924.03 dólares)

Nvidia: -3.37% (a 210.94 dólares)

A la par de la coyuntura tecnológica, hay una probabilidad del 92% de que la Fed eleve la tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en el rango de 3.75% a 4%. Este escenario impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que alcanzaron un máximo momentáneo por encima del 5% antes de cerrar en 4.99%, su nivel más alto desde octubre de 2023.

A este escenario se le sumó la baja de 5.14% en los títulos de Bank of America, tras estimarse una reducción del 10% en sus comisiones de banca de inversión para el próximo trimestre.

Por su parte, los principales índices de Wall Street culminaron a la baja:

- S&P 500 bajó 0.48%, a 7,619.98 unidades

- Nasdaq Composite perdió 0.56%, a 26,186.41 puntos

- Promedio Industrial Dow Jones cedió 0.29%, a 52,421.20 unidades