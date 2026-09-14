Crisis de gigantes en IA es ‘pura exageración y palabrería’: Michael Burry

Burry mencionó el pasado 13 de septiembre que la ralentización que han propuesto los ejecutivos de OpenAI y Anthropic, respaldada por los grandes “hyperscalers” —empresas tecnológicas como Google, Meta, Microsoft, entre otros— resulta conveniente para controlar la competencia de otras empresas de IA.

El inversor estadounidense que saltó a la fama por pronosticar la crisis financiera del mercado inmobiliario en 2008, Michael Burry, sentenció en su cuenta de X que la ralentización de los gigantes en desarrollos de inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI obedece más a un contexto empresarial que a peligros latentes de la IA contra la humanidad.

Michael Burry primero mencionó que los modelos LLM (Lenguaje Grande en inteligencia artificial) “no son IA y no serán una IAG (Inteligencia Artificial General). No hay nada de IA que frenar”.

A lo anterior, Burry agregó que la “competencia avanza rápidamente” y que la desaceleración en los desarrollos beneficiaría a las empresas consolidadas como lo son los hyperscalers.

También hizo eco en que “las salidas a bolsa (OPI, Oferta Pública Inicial en español) necesitan exageración y palabrería; ‘somos tan geniales que podría ser peligroso’ es pura exageración y palabrería”.

Burry concluyó sus observaciones con que esta desaceleración puede servir de cobertura financiera para estas empresas “ante la desaceleración real e incontrolable del crecimiento, a medida que las salidas a bolsa parecen postergarse”.

POSTEGANDO OPI DE OPENAI Y ANTHROPIC

Cabe destacar que Anthropic, empresa matriz del chatbot Claude, presentó de forma confidencial el primero de junio de 2026 un borrador del Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, documento crucial para su OPI pero sin fechas públicas para su salida a Bolsa.