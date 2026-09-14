Crisis de gigantes en IA es ‘pura exageración y palabrería’: Michael Burry
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El hombre que predijo la burbuja financiera de 2008 precisó que la ralentización de los desarrollos de IA obedecen a problemas de competencia con otras empresas
El inversor estadounidense que saltó a la fama por pronosticar la crisis financiera del mercado inmobiliario en 2008, Michael Burry, sentenció en su cuenta de X que la ralentización de los gigantes en desarrollos de inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI obedece más a un contexto empresarial que a peligros latentes de la IA contra la humanidad.
Burry mencionó el pasado 13 de septiembre que la ralentización que han propuesto los ejecutivos de OpenAI y Anthropic, respaldada por los grandes “hyperscalers” —empresas tecnológicas como Google, Meta, Microsoft, entre otros— resulta conveniente para controlar la competencia de otras empresas de IA.
Michael Burry primero mencionó que los modelos LLM (Lenguaje Grande en inteligencia artificial) “no son IA y no serán una IAG (Inteligencia Artificial General). No hay nada de IA que frenar”.
A lo anterior, Burry agregó que la “competencia avanza rápidamente” y que la desaceleración en los desarrollos beneficiaría a las empresas consolidadas como lo son los hyperscalers.
También hizo eco en que “las salidas a bolsa (OPI, Oferta Pública Inicial en español) necesitan exageración y palabrería; ‘somos tan geniales que podría ser peligroso’ es pura exageración y palabrería”.
Burry concluyó sus observaciones con que esta desaceleración puede servir de cobertura financiera para estas empresas “ante la desaceleración real e incontrolable del crecimiento, a medida que las salidas a bolsa parecen postergarse”.
POSTEGANDO OPI DE OPENAI Y ANTHROPIC
Cabe destacar que Anthropic, empresa matriz del chatbot Claude, presentó de forma confidencial el primero de junio de 2026 un borrador del Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, documento crucial para su OPI pero sin fechas públicas para su salida a Bolsa.
Incluso el sábado 12 de septiembre de 2026, OpenAI afirmó que no saldrá a bolsa en el año 2026, pues su director ejecutivo, Sam Altman, habría mencionado que persisten las preocupaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial, en entrevista con la revista de negocios Fortune.