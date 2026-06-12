Wall Street optimista después de una semana marcada por la salida a bolsa de SpaceX

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Wall Street optimista después de una semana marcada por la salida a bolsa de SpaceX
    Los empleados de SpaceX celebran durante una ceremonia de toque de campana con motivo de la salida a bolsa de SpaceX AP
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Valores
Dinero
Wall Street

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Elon Musk

Organizaciones


SpaceX

El escenario mundial favoreció este cierre de semana con un posible acuerdo para detener la guerra en Irán, así como el impulso de los ‘siete magníficos’ sobre la IA

Wall Street terminó este viernes en verde una semana marcada por la salida a bolsa de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, y por la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumó un 0.7%, hasta los 51 mil 202 puntos; el selectivo S&P avanzó un 0.5%, hasta los 7 mil 431 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.31%, hasta las 25 mil 888 unidades.

https://vanguardia.com.mx/dinero/posible-acuerdo-entre-iran-y-eu-desploma-los-precios-del-petroleo-a-minimos-de-dos-meses-EE21343315

En el cómputo semanal, el Dow sumó un 0.66%, el S&P 500 un 0.65% y el Nasdaq un 0.7%.

Las acciones de SpaceX cerraron este viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con una subida del 19%, tras protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia.

La compañía hizo su debut con un precio de 150 dólares por acción, lo que supuso una subida de en torno al 11% respecto al precio fijado en su oferta pública inicial (OPI), de 135 dólares por título.

Con esta operación, su valor de mercado ya se sitúa por encima de los 2.1 billones de dólares y Musk pasa a ser la primera persona del mundo con una fortuna de un billón de dólares.

La salida a bolsa de SpaceX propulsó en la jornada de hoy a otras empresas del sector como Alphabet (0.5%) y Advanced Micro Devices (4.7%), mientras que Palantir perdió un 3% y Amazon, un 1%.

Jeff Kilburg, director ejecutivo de la firma KKM Financial, indicó en declaraciones recogidas por CNBC que la IA “se está consolidando cada vez más” en el mercado: “Nada avanza en línea recta y hemos visto algunos tropiezos en el Nasdaq, pero creo que el liderazgo de los ‘Siete Magníficos’ debería mantenerse”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-e-iran-acuerdan-redactar-un-trato-para-poner-fin-a-su-guerra-IE21341595

En el plano geopolítico, esta semana los inversores han estado pendientes del desarrollo de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los principales indicadores subieron ayer después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su decisión de cancelar los ataques programados para esa noche por avances en las negociaciones con Teherán.

Hoy, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que se ha alcanzado un “texto definitivo y consensuado” para un acuerdo de paz entre ambos países.

Previamente, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, había asegurado que la firma de un acuerdo de paz podría celebrarse este fin de semana en Europa.

https://vanguardia.com.mx/dinero/el-oro-y-la-plata-registran-ganancias-tras-cancelacion-de-ataques-de-eu-a-iran-DE21344711

Vance apuntó además que los términos de lo que Irán define como memorando de entendimiento tienen “el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Valores
Dinero
Wall Street

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Elon Musk

Organizaciones


SpaceX

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Madres buscadoras

Madres buscadoras
true

A los de la CNTE suspéndales el pago

true

POLITICÓN: ¿Investigarán UIF e INE la ruta del ‘cash’ electoral en Coahuila?

Rex, un ejemplar de raza bretón español, fue presentado oficialmente como el nuevo integrante del equipo canino de Aguas de Saltillo, donde apoyará en la detección de fugas ocultas en la red de distribución de agua potable.

Conoce a Rex, el segundo perro detector de fugas que se suma a Agsal
El ambiente futbolero se hizo presente en el Fut Fest, que reunió a más de mil 500 asistentes de manera simultánea para celebrar el triunfo del representativo nacional en un espacio diseñado para la convivencia familiar.

Supera las 3 mil visitas el arranque del ‘Fut Fest’ en Saltillo
Partido entre México y Sudáfrica.

Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y los 72 partidos de la fase de grupos
El goteo de petróleo que llega a la nación caribeña altera la cotidianidad de sus habitantes, transformando el paisaje urbano hacia una movilidad predominantemente peatonal y en bicicleta.

EU bloquea el acuerdo de una empresa de Florida para enviar combustible a Cuba
Los disturbios han causado daños a la propiedad y han dejado a los residentes preocupados por su seguridad.

Ciclo de violencia en el Reino Unido: ataques de odio, agitación de la derecha y disturbios