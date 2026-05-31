Zozobra por revisión del T-MEC y perspectiva crediticia frenan inversión en México

CDMX.-En indicadores recientes se dio a conocer que la economía en el país se mantiene atrapada en el estancamiento, esto debido a un bajo crecimiento, presión en las finanzas públicas y un consumo moderado; situación que amenaza las decisiones de inversión, en medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo a CIAL dun & bradstreet aunque la inflación muestra señales de alivio, fue la semana pasada que se habló sobre la caída en la inversión y la rebaja crediticia de Moody’s evidencian riesgos estructurales.

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Asimismo el contraste con el dinamismo de Estados Unidos y la necesidad de fortalecer la relación con socios como la Unión Europea subrayan que México enfrenta un desafío mayor para recuperar competitividad y generar empleos de calidad en el corto plazo.

Por su parte José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), resaltó que la economía mexicana enfrenta un entorno de incertidumbre que amenaza las decisiones de inversión de largo plazo, en medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Fue la semana pasada que se informó que el empleo formal avanzó solo 1.1% anual, mientras la informalidad laboral se mantiene en 55% de la PEA. En el mes de abril este 55% representó alrededor de 33 millones de mexicanos laborando bajo esta modalidad, situación que significó un aumento del 0.5% con respecto al cuarto mes de 2025

CIAL dun & bradstreet recordó que Moody ha rebajado la calificación soberana de México y aunque la perspectiva pasó de “negativa” a “estable”, persisten riesgos: déficit fiscal, deuda pública, apoyo a PEMEX y estancamiento económico.

Las estadísticas señalan que la inversión cayó 3.6% anual en febrero y el PIB promediaría apenas 0.8% anual en 2019–2026, reflejando una “trampa de estancamiento”.

Resalta que varios elementos podrían empujar a las calificadoras a degradar la calificación de México como el déficit fiscal, deuda pública, estancamiento de la economía, costo financiero al alza, riesgo de inflación y tasas, así como la revisión del T-MEC.

REVISIÓN DEL T-MEC

Además José Ángel Gurría ha señalado quee el deterioro de la perspectiva crediticia soberana, la fortaleza del peso y reformas que han generado preocupación sobre la certeza jurídica.

Alertó que las discusiones sobre reglas de origen, energía, agricultura, acero, aluminio, entre otros podrían derivar en mayores exigencias para México y provocar que proyectos de inversión, particularmente los de largo plazo, sean pospuestos hasta contar con mayor certidumbre sobre las condiciones de acceso al mercado norteamericano.

“El deterioro de la perspectiva crediticia soberana, la fortaleza del peso y reformas que han generado preocupación sobre la certeza jurídica”, dijo.

Al momento analistas de Banamex han proyectado que la economía mexicana se va a expandir 1.3% durante 2026 y 1.8% en 2027, aunque reconocen que persisten diversos desafíos tanto en el ámbito global como en el nacional.

“Los conflictos geopolíticos, la renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y las condiciones de incertidumbre interna podrían limitar la inversión y, con ello, el crecimiento sostenido”, indicaron los especialistas.