¡Felices 35 años! ‘Mi Pobre Angelito’, un clásico navideño que revive la magia de la infancia

Sin duda, la cultura pop vive su mayor auge durante la temporada decembrina, especialmente en Nochebuena y Navidad. ¿Y a quién no le gustan estas fechas? Incluso si sólo significan acudir a los recuerdos de la infancia: sentarse en casa, quizá cubiertos con una cobija, con un postre o palomitas en mano, para disfrutar de las aventuras de un niño que logró lo que muchos soñaron alguna vez, quedarse sólo en casa... y, de paso, defenderla de un par de torpes ladrones antes de la llegada de Santa Claus. De eso y más está hecha la esencia —hoy melancólica y divertida— de ‘Mi Pobre Angelito’, que cumple 35 años desde su estreno y se consolida como una joya decembrina, incluso en países como México, donde la dinámica familiar retratada en la cinta distaba mucho de la realidad cotidiana. Aun así, la historia del pequeño ‘Kevin McCallister’ logró conectar con públicos de todo el mundo. Lejos de envejecer, la película se ha transformado en un clásico absoluto de la Navidad. Más allá de las risas, las trampas imposibles y las frases memorables, su vigencia responde a una razón sencilla: captura como pocas el verdadero espíritu de estas fechas.

UNA HISTORIA INTOCABLE Y MÁGICA Estrenada en 1990 y protagonizada por el entonces niño prodigio Macaulay Culkin, la historia de Kevin McCallister —olvidado accidentalmente por su familia durante Navidad— combina comedia física, aventura y emoción en una fórmula que sigue funcionando generación tras generación. Vista en la infancia, la película es una fantasía: un niño ingenioso que derrota a ladrones torpes con creatividad y valentía. Vista desde la adultez, el mensaje se transforma. ‘Mi Pobre Angelito’ habla de miedo, soledad, crecimiento y, sobre todo, del deseo profundo de estar con quienes amamos. Kevin no solo vence a los maleantes; también enfrenta sus temores, conecta con un vecino solitario y descubre que la independencia no sustituye el afecto. El verdadero corazón de la historia no está en las trampas, sino en el reencuentro final con su madre en una mañana nevada de Navidad.

LA HISTORIA DEL ‘KEVIN’ REAL Curiosamente, la vida de Culkin tuvo paralelismos con la ficción. Tras años marcados por conflictos familiares, problemas emocionales y adicciones, el actor logró reencontrarse consigo mismo, con su familia y con el cariño del público, ahora desde una etapa más estable. Hace unos días, Culkin compartió que la magia de la película sigue tan viva que sus propios hijos aún no saben que él interpretó a Kevin.

“Mi hijo mayor quería ver fotos mías y de mis hermanos. Saqué una vieja foto familiar y me dijo: ‘Ese niño se parece a Kevin, ¿quién es?’”, contó el actor, revelando que él y su esposa, Brenda Song, desean conservar la ilusión el mayor tiempo posible. El vínculo maternal que marcó la historia también trascendió la ficción. Catherine O’Hara, quien interpretó a la madre de Kevin, fue la encargada de dedicarle el discurso y entregarle su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en uno de los momentos más emotivos de su carrera.

FAMILIA: LO IMPORTANTE EN NAVIDAD La película recuerda que la Navidad no es perfección ni una postal ideal: es caos, vuelos cancelados, prisas y errores... pero también la voluntad de hacer lo imposible por volver a casa. Un mensaje más vigente que nunca. La célebre promesa de la madre de Kevin —atravesar cualquier obstáculo para regresar con su hijo— resume el sentimiento central del filme: la Navidad es esperanza persistente. Escrita por John Hughes, ‘Mi Pobre Angelito’ es también una fábrica de frases icónicas que sobreviven más allá de diciembre, desde el inolvidable “Quédate con el cambio, inmundo animal”, hasta su humor físico y entrañable.