10 enero 2026
    25% de descuento en el refrendo para adultos mayores en Nuevo León

Para reducir los gastos de la población de 65 años de edad, en adelante, se aplicó un descuento durante el mes de enero

Con la edad vienen muchos beneficios, uno de ellos se relaciona con el pago anual del refrendo vehicular. Dicho trámite es un proceso obligatorio para todos los propietarios vehiculares.

Con el refrendo se accede al cambio respectivo de placas y de la vigencia de la tarjeta de circulación. El gasto del trámite puede ser significativo para algunos, y por ello en Nuevo León, el Instituto de Control Vehicular del estado (ICVNL) destaca un beneficio especial para los adultos mayores.

Durante el mes de enero del 2026, los pobladores, cuya edad sea de 65 años en adelante, podrán acceder a un descuento del 25% para el pago del refrendo. No obstante, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos.

Una de las principales consideraciones, además de la edad, es que los interesados deberán tener al menos un automóvil registrado a su nombre en el estado de Nuevo León.

El modelo, máximamente, deberá ser del 2020 o anterior; el registro debe estar vigente. Se destaca que el descuento no es acumulable. Si el adulto mayor tiene más de un automóvil registrado, el sistema no aplicará el descuento.

Tampoco se tendrá en cuenta el beneficio si se notifica un cambio reciente de propietario.

El monto del refrendo varía dependiendo del año correspondiente al modelo vehicular; según el Instituto de Control Vehicular, los costos finales, considerando el descuento, son los siguientes:

Modelos 2011, o anteriores, pagarán 524 pesos.

Modelos 2012 al 2016 pagarán de 991 pesos.

Modelos 2017 a 2020 pagarán de 2 mil 822 pesos

El beneficio se aplicará de manera automática, si la persona cumple con los requisitos correspondientes. El ICVNL tendrá en cuenta la reducción al mostrar el estado de cuenta.

Se recomienda que los adultos mayores revisen, previamente, su información vehicular para acceder al beneficio del refrendo.

