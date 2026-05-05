5 de mayo... ¿Por qué se celebra más en EU que en México?

El enfrentamiento, liderado por el general Ignacio Zaragoza, representó una victoria inesperada frente a una de las potencias militares más fuertes de la época. “ Las armas nacionales se han cubierto de gloria ”, expresó en su célebre mensaje tras el triunfo.

Cada año, el 5 de mayo aparece en calendarios y redes como una fecha emblemática, aunque su significado no siempre es claro para todos. En México, la conmemoración recuerda la Batalla de Puebla de 1862 , cuando el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas en un episodio simbólico de resistencia.

Mientras en México la conmemoración es más discreta, en Estados Unidos el Cinco de Mayo ha evolucionado hacia una celebración cultural de gran escala. Ciudades como Los Ángeles, Chicago o Houston organizan festivales, conciertos y eventos comunitarios que reúnen a miles de personas.

Sin embargo, a diferencia de otras fechas como el 16 de septiembre , el 5 de mayo no es una fiesta nacional generalizada. Su relevancia se concentra principalmente en el estado de Puebla, donde se realizan desfiles y actos cívicos.

Este fenómeno tiene raíces en la historia de la comunidad mexicoamericana. Desde el siglo XX, el 5 de mayo comenzó a adoptarse como un símbolo de identidad y orgullo cultural entre migrantes mexicanos y sus descendientes.

Con el paso del tiempo, la fecha fue amplificada por la industria comercial y mediática, convirtiéndose en una celebración que trasciende el contexto histórico original.

DE CONMEMORACIÓN A FENÓMENO COMERCIAL

El crecimiento del Cinco de Mayo en Estados Unidos también está ligado a estrategias comerciales. Restaurantes, marcas de bebidas y empresas aprovecharon la fecha para impulsar promociones, eventos y campañas dirigidas a un público amplio.

Este proceso transformó la conmemoración en una festividad que combina música, gastronomía y consumo, en ocasiones desligándose de su origen histórico. Para muchos estadounidenses, el día se asocia más con celebraciones sociales que con la Batalla de Puebla.

“Es una fecha que se reinventó fuera de su lugar de origen”, coinciden especialistas en cultura, al señalar que el significado del 5 de mayo ha evolucionado según el contexto en el que se celebra.

UNA FECHA ENTRE IDENTIDAD Y MEMORIA HISTÓRICA

Hoy, el 5 de mayo refleja dos realidades distintas. En México, permanece como un recordatorio histórico con énfasis regional; en Estados Unidos, se ha convertido en una expresión cultural masiva vinculada a la identidad latina.

La diferencia en su celebración evidencia cómo las fechas históricas pueden transformarse al cruzar fronteras. Más allá del origen, el día sigue funcionando como un punto de conexión entre comunidades y generaciones.

Este contraste también abre conversación sobre la manera en que la historia se adapta, se interpreta y se resignifica dependiendo del contexto social y cultural.