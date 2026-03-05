8M: por qué miles de mujeres no pueden salir a marchar el Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se ha consolidado globalmente como una fecha de movilización masiva donde millones de mujeres exigen justicia y el fin de la violencia. Sin embargo, detrás de las mareas violetas que inundan las calles, persiste una realidad invisibilizada: la protesta social no es un espacio equitativo. Para miles de mujeres, la posibilidad de ocupar el espacio público no es una elección sencilla, sino un privilegio condicionado por estructuras que castigan a quienes no tienen el margen social o económico para detener su jornada. Esta brecha de participación fue analizada por la organización Ola Violeta en su reporte “Las Mujeres Que No Marchan”, publicado en marzo de 2025. El documento revela que las barreras económicas, las cargas de cuidado y el riesgo de violencia actúan como muros que impiden el activismo de sectores vulnerables. Como bien señala el informe, existe una historia alterna al 8M protagonizada por “multitudes de mujeres que caminan en distintos sentidos” porque su contexto les hace imposible sumarse a la manifestación. TE PUEDE INTERESAR: La revolución editorial de las mujeres: publican más libros que hombres y amplian diversidad narrativa

BRECHAS LEGALES Y DESIGUALDAD GLOBAL El informe también retoma datos del Banco Mundial que evidencian la persistencia de desigualdades legales entre hombres y mujeres a nivel global. De acuerdo con el reporte, “en 2024, el Banco Mundial reveló que las mujeres ejercemos sólo el 64% de los derechos de los cuales gozan los hombres al cien. En ningún país del mundo, ni siquiera los más ricos o desarrollados, las mujeres ejercen los mismos derechos legales que los hombres”. El documento añade que para muchas mujeres la participación en actividades como manifestaciones o protestas se vuelve difícil debido a la combinación de responsabilidades laborales, tareas de cuidado no remuneradas y falta de visibilidad social. “Para ellas, para muchas, el activismo es un privilegio ajeno. En Ola Violeta estamos convencidas de que es un derecho y por eso dedicamos nuestro reporte del Mes de la Mujer a nombrarlas”, señala el informe. VIOLENCIA Y VULNERABILIDAD EN CONTEXTOS SOCIALES El reporte plantea que la decisión de marchar o no marchar no siempre depende únicamente de la voluntad individual, sino de condiciones sociales y materiales. El documento señala que muchas mujeres viven en contextos de marginación, discriminación y violencia que dificultan su participación en manifestaciones públicas. En ese contexto, se cita a la activista pakistaní y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai, quien ha señalado que “llega un momento en que debes escoger si permaneces en silencio o levantas la voz”. No obstante, el reporte puntualiza que para muchas mujeres esta decisión se encuentra condicionada por factores estructurales que limitan sus posibilidades de acción.

BRECAHS EDUCATIVAS, ECONÓMICAS Y DE MATERNIDAD El análisis también examina diversas estadísticas que reflejan las desigualdades que enfrentan las mujeres en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), seis de cada diez mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años han experimentado al menos un incidente de violencia, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. El informe también aborda la relación entre maternidad y acceso a la educación. Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2017, entre las mujeres mayores de 15 años que no han sido madres, el 20.5% no ha concluido la educación básica, mientras que entre quienes sí lo han sido el porcentaje aumenta a 41.1%. Asimismo, sólo el 23.9% de las mujeres que han sido madres ha completado la educación media superior o superior, frente al 42.5% de las mujeres que no han tenido hijos. En términos económicos, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 indica que el 28.7% de los hogares en México son encabezados por mujeres y, en promedio, estos hogares perciben 24% menos ingresos que aquellos encabezados por hombres.

INTERSECCIONALIDAD Y DESIGUALDAD PARA MUJERES INDÍGENAS El reporte también aborda el concepto de interseccionalidad para explicar cómo distintas formas de discriminación pueden combinarse y ampliar las brechas de desigualdad. Las mujeres hablantes de lenguas indígenas enfrentan condiciones particulares en este contexto. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019 del INEGI, ellas dedican en promedio 26.3 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, mientras que las mujeres no hablantes de lenguas indígenas dedican 18.8 horas. La socióloga estadounidense Patricia Hill Collins ha descrito este fenómeno como una "matriz de dominación", en la que factores como el racismo, el clasismo y el patriarcado se combinan para generar diferentes formas de exclusión social. DISTANCIA GEOGRÁFICA, TRANSPORTE Y PRECARIEDAD ECONÓMICA Otro de los factores analizados es la ubicación geográfica. En México, muchas comunidades se encuentran alejadas de los centros urbanos donde suelen realizarse las movilizaciones del 8 de marzo. El reporte menciona territorios como la Sierra de Guerrero, el Desierto de Chihuahua o la Selva Lacandona como ejemplos de regiones donde las condiciones geográficas pueden dificultar la participación en protestas o eventos públicos. A estas barreras se suman problemas relacionados con la seguridad y el transporte. Según datos del INEGI, entre el 60% y el 96% de las mujeres ha experimentado acoso sexual en el transporte público o en espacios asociados a él. Además, cifras de la ENIGH 2022 indican que el ingreso promedio trimestral de los hombres en México es de 29 mil 285 pesos, mientras que el de las mujeres es de 19 mil 081 pesos. POBREZA DE TIEMPO AFECTA A LAS MUJERES EN PARTICIPACIONES SOCIALES El reporte también aborda el concepto de "pobreza de tiempo", que describe la situación en la que las responsabilidades laborales y domésticas limitan la disponibilidad de tiempo para otras actividades, incluyendo la participación cívica. Según el documento, esta condición afecta de manera particular a las mujeres, quienes suelen asumir una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. La organización señala que esta limitación puede afectar también la salud física y mental de las mujeres y reducir sus oportunidades de involucrarse en espacios de participación pública. MUJERES CON DISCAPACIDAD Y BARRERAS ADICIONALES Otro de los grupos que enfrentan obstáculos para participar en movilizaciones es el de las mujeres con discapacidad. El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI registra que en México viven 3 millones 275 mil 692 mujeres con discapacidad. De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A.C., el 71% de ellas ha sufrido violencia de género. Además, un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres indica que el 80% de los refugios para víctimas de violencia de género no cuenta con accesibilidad física para mujeres con discapacidad. En el ámbito laboral, la Organización Mundial de la Salud reporta que la tasa de empleo mundial para mujeres con discapacidad es del 20%, frente al 30% de las mujeres sin discapacidad.

VISIBILIZAR A LAS MUJERES QUE NO MARCHAN AMPLÍA LA DISCUSIÓN SOBRE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Visibilizar a las mujeres que no pueden participar en movilizaciones públicas es una forma de ampliar la discusión sobre las desigualdades de género. De acuerdo con la autora del documento, María Elena Esparza Guevara, la lucha por la igualdad de género también incluye reconocer a quienes realizan activismo desde otros espacios. "Aunque la tarea porque el activismo cotidiano desde nuestros propios territorios de acción, y no sólo en las marchas, sea ardua y muchas veces invisibilizada, tenemos el activo crucial para ganar la lucha en tiempos de discursos retrógrados: nosotras mismas", señala el reporte.

