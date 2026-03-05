$!La revolución editorial de las mujeres: publican más libros que hombres y amplian diversidad narrativa

La participación de las mujeres en la creación de obras literarias ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas, hasta alcanzar un punto en el que publican más libros que los hombres, de acuerdo con investigaciones académicas y reportes internacionales sobre la industria editorial.

Aunque indicadores como la presencia de mujeres en puestos directivos, la participación laboral o la brecha salarial de género suelen ser más fáciles de medir, el análisis de la contribución femenina en la creación de propiedad intelectual, como los libros, presenta mayores retos, ya que no siempre es sencillo identificar con precisión quién produce las obras o quién recibe el reconocimiento por ellas.

El World Economic Forum señaló en 2023 que actualmente las mujeres publican más libros que los hombres, un cambio que ha tenido implicaciones tanto culturales como económicas dentro de la industria editorial.

ESTUDIO ANALISÓ 70 AÑOS DE PUBLICACIONES

El economista Joel Waldfogel, de la Universidad de Minnesota, analizó la evolución de la industria editorial durante aproximadamente siete décadas con el objetivo de comprender cómo ha cambiado la participación de mujeres y hombres en la publicación de libros.

El estudio concluyó que para el año 2020, por primera vez en la historia, las mujeres publicaban más libros que los hombres. Según el investigador, este cambio coincidió con un crecimiento general del mercado editorial.

La investigación fue publicada por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) en febrero de 2023. En ese documento, Waldfogel señaló que “si bien la participación de las mujeres en la creación de propiedad intelectual sigue, en general, rezagada respecto de la de los hombres, el último medio siglo ha supuesto una revolución en la creación de libros con inclusión de género”.

Para realizar el análisis, el economista revisó información de plataformas y bases de datos como Goodreads, Bookstat, Amazon y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.