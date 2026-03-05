La revolución editorial de las mujeres: publican más libros que hombres y amplian diversidad narrativa
Un estudio y datos del World Economic Forum señalan que las mujeres publican más libros que los hombres y han impulsado el crecimiento del mercado editorial
La participación de las mujeres en la creación de obras literarias ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas, hasta alcanzar un punto en el que publican más libros que los hombres, de acuerdo con investigaciones académicas y reportes internacionales sobre la industria editorial.
Aunque indicadores como la presencia de mujeres en puestos directivos, la participación laboral o la brecha salarial de género suelen ser más fáciles de medir, el análisis de la contribución femenina en la creación de propiedad intelectual, como los libros, presenta mayores retos, ya que no siempre es sencillo identificar con precisión quién produce las obras o quién recibe el reconocimiento por ellas.
El World Economic Forum señaló en 2023 que actualmente las mujeres publican más libros que los hombres, un cambio que ha tenido implicaciones tanto culturales como económicas dentro de la industria editorial.
ESTUDIO ANALISÓ 70 AÑOS DE PUBLICACIONES
El economista Joel Waldfogel, de la Universidad de Minnesota, analizó la evolución de la industria editorial durante aproximadamente siete décadas con el objetivo de comprender cómo ha cambiado la participación de mujeres y hombres en la publicación de libros.
El estudio concluyó que para el año 2020, por primera vez en la historia, las mujeres publicaban más libros que los hombres. Según el investigador, este cambio coincidió con un crecimiento general del mercado editorial.
La investigación fue publicada por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) en febrero de 2023. En ese documento, Waldfogel señaló que “si bien la participación de las mujeres en la creación de propiedad intelectual sigue, en general, rezagada respecto de la de los hombres, el último medio siglo ha supuesto una revolución en la creación de libros con inclusión de género”.
Para realizar el análisis, el economista revisó información de plataformas y bases de datos como Goodreads, Bookstat, Amazon y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
AUMENTO DE AUTORAS Y CRECIMIENTO DEL MERCADO
Los datos analizados por Waldfogel muestran que la proporción de títulos publicados por mujeres pasó de alrededor del 20 % en la década de 1970 a más del 50 % en 2020.
El investigador señala que este incremento no se limitó a sustituir autores masculinos por femeninos, sino que coincidió con un crecimiento general del sector editorial.
La industria editorial estadounidense generó 29 mil 300 millones de dólares en 2021, de acuerdo con cifras de la Association of American Publishers. Este monto representó un aumento interanual del 12.3 %.
El estudio también señala que, para 2021, los libros escritos por mujeres vendieron en promedio más ejemplares que los escritos por hombres.
AUMENTO DE AUTORAS PUBLICADAS AMPLIÓ LA DIVERSIDAD NARRATIVA Y BENEFICIÓ A DIVERSOS GRUPOS
Además de analizar el crecimiento económico del sector, la investigación examinó el impacto cultural y social de la mayor participación femenina en la literatura.
Waldfogel utilizó los ingresos del mercado editorial como un indicador indirecto para medir el bienestar generado por los libros entre los lectores.
El análisis concluyó que la llegada de un mayor número de autoras amplió la diversidad de narrativas disponibles y benefició a diferentes grupos de lectores.
Según el estudio, el aumento de la participación femenina en la publicación de libros incrementó los ingresos del sector entre una décima y una quinta parte.
La investigación también señala algunas limitaciones metodológicas, ya que la identificación del género de los autores se realizó a partir de sus nombres de pila, lo que podría generar errores en casos donde los nombres no se asocian claramente con un género específico.
No obstante, el autor del estudio considera que, debido al tamaño de la base de datos analizada, estas discrepancias individuales no modifican de manera significativa las conclusiones generales.
¿QUÉ LEEN LAS MUJERES MEXICANAS? HÁBITOS DE LECTURA DE LAS MUJERES EN MÉXICO
En México, los hábitos de lectura de las mujeres también reflejan una presencia relevante dentro del consumo de contenidos escritos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó en 2025 los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC), una encuesta que recopila información sobre el comportamiento lector de la población.
El estudio analiza la lectura de diversos materiales, entre ellos libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de internet, foros, blogs y contenidos en redes sociales, además de explorar las razones por las cuales algunas personas no leen.
De acuerdo con el MOLEC, el 63.0 % de las mujeres en México lee libros, frente al 61.9 % de los hombres.
En cuanto a otros materiales, el 43.8 % de las mujeres reportó leer páginas de internet, foros o blogs; el 30.4 % indicó leer revistas; el 21.5 % periódicos y el 19.3 % historietas, cómics o manga.
TEMAS MÁS LEÍDOS POR MUJERES EN MÉXICO
El estudio también identifica los tipos de libros que las mujeres leen con mayor frecuencia.
Según los resultados del MOLEC, el 48.3 % de las mujeres lee literatura, mientras que el 46.1 % consume libros de autoayuda, superación personal o temas religiosos.
Asimismo, el 31.6 % señaló leer textos especializados relacionados con alguna materia o profesión, el 26.1 % libros de cultura general y el 23.9 % manuales, guías o recetarios.
El instituto señala que estos porcentajes pueden sumar más de 100 %, ya que las personas encuestadas pudieron mencionar más de un tipo de lectura.
En conjunto, los datos sobre producción editorial y hábitos de lectura muestran un aumento en la presencia de las mujeres dentro del ecosistema literario, tanto como creadoras de contenidos como consumidoras de ellos.